İstanbul Semalarında Starlink uyduları görüldü İstanbul Semalarında Starlink uyduları görüldü Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi. İstanbul Semalarında Starlink uyduları görüldü İSTANBUL - Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi. Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Genel Yerel Haberler

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