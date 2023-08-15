Perseid Meteor Yağmurları Hakkında NASA Bilim İnsanından Değerlendirme

Nasa'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan ve Türkiye'ye yerleşen bilim insanı Dr. Fabrizio Pinto, 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid meteor yağmurlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dr. Pinto, Meteorlar yörüngeye saniyede 60 kilometre hızla geliyor. Hepsi farklı yörüngeler ve noktalardan giriş yapıyor ancak tek bir noktada toplanıyorlar dedi. Dr. Pinto, 10 Ağustos'ta gökyüzünde, 7 yıldır görebilmek amacıyla çalışma yürüttüğü ve nadir rastlanan 'krepüsküler' ışının gözlendiğini ifade etti.

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan ve 1 Eylül'e kadar sürecek olan Perseid (Perse) göktaşı yağmuru, yılın en önemli gök olayları arasında yer alıyor. Gök bilimcilerin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği meteor yağmurları, Türkiye'nin pek çok noktasından gözleniyor. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan ve Türkiye'ye yerleşen İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim üyesi Fabrizio Pinto, ilgi çeken Perseid meteor yağmurlarını değerlendirdi. Dr. Pinto, Perseid meteor yağmurunda, bir kuyruklu yıldız dünyamızın yanından geçtiği için ondan arta kalan meteorları dünya kendi yörüngesine almış oluyor. Daha önceden geçen kuyruklu yıldız, küçük yeşil toz taneleri bırakıyor ancak bunlar yörüngeye saniyede 60 kilometre hızla geliyor. Bu tıpkı İzmir merkezden Urla'ya bir saniyede gitmek gibi. Bu kadar yüksek hızlarla girdikleri için parlak ve güzel görünüyor dedi.

'17 KASIM'DA YENİDEN GÖRÜLECEK'

Meteorları kayıt altına almanın ve fotoğraflamanın güç olduğunu ifade eden Dr. Pinto, Meteorları fotoğraflamak zor oluyor çünkü nerede ve ne şekilde belireceklerini bilemiyoruz. Yörüngelerini hesaplamak pek mümkün olmuyor. Ben de takip ettim ve orbit noktalarını, yani toplanma noktalarını görmeye çalıştım. Hepsi farklı yörüngeler ve noktalardan giriş yapıyor ancak tek bir noktada toplanıyorlar. Meteorları teleskopla gözlemlemek mantıklı olmaz çünkü teleskop aslında bize gökyüzünün belli bir kısmını gösteriyor. Telefondaki belli uygulamalar aracılığıyla çekim yapmak daha iyi olabilir. Perseid meteor yağmurunda dakikada bir meteor görülebilir. Çok fazla meteor dünyamıza giriyor ama hiçbiri perseid kadar sık olmuyor. Perseid her yıl oluyor. 17 Kasım 'da bir kez daha göreceğiz ifadelerini kullandı.

'KREPÜSKÜLER IŞINI GÖRMEK ZORDUR'

Dr. Pinto, 10 Ağustos'ta gökyüzünde, 7 yıldır görebilmek amacıyla çalışma yürüttüğü nadir rastlanan krepüsküler ışının gözlendiğini ifade etti. Dr. Pinto, Krepüsküler ışın ve meteor yağmuru birbirinden farklı. Krepüsküler ışın tamamen dünyamızın atmosferi ile alakalı bir olay. Krepüsküler güneşin bir bulut veya toz parçacıkları tarafından önüne bir gölge geçmesi sonucu oluşuyor. Bu durum güneş ışınlarının bir yoldan geliyormuş gibi gözükmesine sebep oluyor. Bu durumla karşılaşmayı hesaplayabileceğimiz bir sıklık yok. Ben 7 yıldır bunun peşindeyim ancak yeni gördüm. Bunu görmek oldukça zordur dedi.

'TÜRK ROKETİNİ HEVESLE BEKLİYORUZ'

Türkiye'yi astronomi ve uzay bilimleri açısından değerlendiren Dr. Pinto, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım eşliğinde güzel bir yol kat edildi. Türkiye'nin uluslararası uzay istasyonuna bir astronot gönderme projesi var. Bu da gayet iyi ilerliyor. Bir Türk roketinin yapılmasını da hevesle bekliyoruz. Astronomik anlamda da Türkiye'de büyük ve çözünürlüğü yüksek teleskoplar kuruluyor. Bu teleskoplar artırılırsa ve güzel bir veri akışı olursa uluslararası programlara dahil olabiliriz. Çocuklarımızı mobil oyunlardan uzak tutarak, güzel gökyüzünü görmelerini ve bir şeyleri saptayabilmelerini sağlayabiliriz. Gözlem yapılabilecek birçok ücretsiz program var diye konuştu. (DHA)