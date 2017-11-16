Dha Yurt - İzne Gelen Uzman Çavuş, Arkadaşı Tarafından Öldürüldü (2)

ÖLMEDEN ÖNCE FACEBOOK'TAN CANLI YAYIN YAPMIŞ



Adana'nın Kozan İlçesi'nde tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Mustafa Kara, ölmeden dakikalar önce Facebook hebasından canlı yayın yapmış.



Görüntülerde, kent manzarasına karşı arkadaşlarıyla oturan Kara'nın müzik dinlediği ve Facebook hesabından kendisine mesaj atan yakınlarına selam söylediği görülüyor. Canlı yayının bir bölümünde kendini de çeken Kara, tartışma başlayınca çekimi sonlandırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(CEP TELEFONU)



-Ölen Kara'nın müzik dinlemesi



-Yakınlarına selam söylemesi



-Kendisini çektiği bölüm



-Tartışmanın başlaması



Haber: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),