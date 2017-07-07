Dha Yurt Bülteni - 18
Bursa'da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşü ile başladıBURSA'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından '56.
Bursa'da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşü ile başladı
BURSA'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından '56. Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında, bu yıl 31'ncisi düzenlenen, 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', kortej yürüyüşüyle başladı.
Etkinlikler, Atatürk Caddesi Atatürk Heykeli önünde toplanan aralarında yabancı ülkeden gelen halk dansları topluluklarında bulunduğu davetlilerin, güvercin uçurması ile başladı. Topluluk daha sonra 2 kilometre uzaklıktaki Zafer Plaza'ya kadar yürüdü. Korteş yürüyüşünde, yabancı halk dansları topluluğu üyelerinin halkı selamlaması alkışlarla karşılandı.
Festival, 12 Temmuz çarşamba akşamı, aralarında Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan gelen halk dansları ekiplerinin yarışması ve ödül töreni ile sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yürüyüş başlangıcı,
-Mehteran gösterisi,
-Yürüyüş toplu çekim,
-Yabancı halk dansları topluluğnun görüntüler
-Detaylar
Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA,-
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Börek pişirirken mutfak tüpü alev aldı apartman sakinleri dışarı kaçtı
ÇORUM'da bir evdeki mutfak tüpünün alev alması sonucu korku dolu anlar yaşandı.
Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Çoraklık 6. Sokak'ta bulunan Özsaraç Apartmanında meydana geldi.
Apartmanın 8. katındaki dairede yaşayan Halime Yılmaz evinin mutfağında börek pişirdiği sırada mutfak tüpü alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sırada ev sakinleri tarafından alev topuna dönen mutfak tüpü, evin balkonuna çıkarıldı. Bu sırada mutfağın perdelerinin de tutuşması nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, piknik tüpü de zamanında müdahaleyle patlamadan söndürüldü.
Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Bazı kadınların da ağladığı görüldü.
Yangında evin mutfağında maddi hasar meydana gelirken, her hangi can kaybı ve yaralanma olmadı
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri
Apartman sakinleri sokakta beklerken
-Yanan mutfak ve tüp görüntüsü
Detaylar
Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,
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Gölbaşı'nda halı mağazasında yangın
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, halı mağazasında bilinmeyen nedenle çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Eski Besni Caddesi'nde bulunan halı satış mağazasında meydana geldi. Mağazadan bilinmeyen nedenle yükselen dumanlar, kısa sürede tüm işyerini sardı. İhbarla mağazaya gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında mağazadaki halıların yanmasıyla hasar oluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangın yeri
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)
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Ölen hastanın yakınları hastanenin camlarını kırdı
KARABÜK'te oturan engelli 61 yaşındaki Ali İhsan Şanlı, kalp rahatsızlığı şikayeti üzerine tedavi uygulanıp evine gönderildikten 4 saat sonra tekrar rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede öldü. Duruma tepki gösteren Şanlı'nın yakınları acil servisin camlarını kırdı.
Yürüme engelli Ali İhsan Şanlı, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'deki evinde rahatsızlandı. Şanlı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlı, tedavi uygulandıktan sonra sabah saatlerinde evine gönderildi. Yaklaşık 4 saat sonra tekrar rahatsızlanan Şanlı'nın ambulansta duran kalbi acil serviste kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılıp yoğun bakıma alınan Şanlı, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Yakınları, dün gece Şanlı'ya hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Şanlı'nın yakınları acil servisin camlarını kırdı. Özel güvenlik görevlileri ve çağrılan polis ekipleri hasta yakınlarını sakinleştirdi.
Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Ali Rıza Şanlı, kardeşinin hastanenin ihmali sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek şöyle konuştu:
"Kardeşim dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanıyor ve ambulansla hastaneye getirdik. Burada sabah 6'ya kadar filmleri ve tahlilleri yapılıyor. Kan değerleri yüksek çıkıyor ama acildeki nöbetçi doktor çıkarıp eve gönderiyor. Evde kardeşim tekrar rahatsızlanıyor kalbi duruyor. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırıyoruz ve yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürülüyor. Acil olarak alındığı ameliyattan çıkamadı. Hastaya bu kadar mı önem veriliyor. Bu doktor okuldan mezun olurken nasıl ve ne yemini etti. Bu işin peşini bırakmayacağız."
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yeri
-Kırılan camlar
-Ali Rıza Şanlı'nın açıklaması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Nepal'den getirdiği uyuşturucu ile yakalandı
MANİSA'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 294 gram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki K.D.'nin reçine esrarı Nepal'den getirdiği belirtildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki K.D.'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği Narko'nun da kullanıldığı aramada, yatak odasındaki bir dolabın altında 294 gram reçine esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan gözaltına alınan K.D.'nin ifadesinde, reçine esrar maddesini Nepal'den getirdiğini söylediği öğrenildi. K.D.'nin emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
BAĞINDA KENEVİR YETİŞTİREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Akhisar İlçesi'nin Akselendi Mahallesi'ndeki kendilerine ait üzüm bağında kenevir yetiştiren iki kişi, polis ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda bağın içinde kesilmiş vaziyette 116 kök hintkeneviri ele geçirilirken, üzüm bağının yanındaki sazlıklarda da kurutulmaya bırakılmış 76 kilo hintkeneviri bulundu. Bağın sahibi iki kardeş R.K. ile O.K., polis tarafından gözaltına alındı. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adiyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Ele geçirilen reçine esrardan görüntü
Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Polis Kamerası / MANİSA,
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Olimpiyat meşalesi Samsun'da yandı
SAMSUN'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakıldı.
Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'dan teslim alınan olimpiyat meşalesi, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Batı Park'ta düzenlenen törenle getirildi. Meşale törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen de eşlik etti.
BAKAN KILIÇ: SAMSUN OLİMPİYATLARA HAZIR
Törende kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalesinin yakılması töreninde bir aradayız. İnşallah çok başarılı çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda hepinize ve hepimize güzel bir zaman, eğlenceli bir zaman diliyorum. Unutmayın, Samsun güzel ev sahipliği ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Ben hemşerilerime inanıyor ve güveniyorum. Samsun olimpiyatlara hazır. 18-30 Temmuz tarihleri arasında inşallah bu organizasyon olacak" dedi.
Konuşmaların ardından 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve olimpiyat elçileri tarafından yakıldı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ICSD Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen, yanan meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüyerek taşıdı. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
Görüntü dökümü
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-Detaylar
-Murat Dalkılıç'ın konser görüntüleri
-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları
-Olimpiyat ateşinin Taha Akyol, tarafından getilmesi
-Olimpiyat meşalesinin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakılması
-Olimpiyat meşaleleriyle gerçekleşen yürüyüş
(Süre: 02.25 DK) - (Boyut: 77.49 MB)
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,