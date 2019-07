DHA YURT BÜLTENİ - 18

Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyada daha önce sadece 6 ailede tespit edilen ve erken yaşta ölümlere neden olan 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 60 kişilik Dalaman ailesinde de tespit edildi. Bugüne kadar bu hastalık nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi yardım için Sağlık Bakanlığı'ndan çağrıda bulundu.

Dünyada ilk kez 2000 yılında, İspanya'nın Barcelona kentinde, 17 ve 39 yaşlarında 2 hastada teşhis edilen, 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, bugün dünya genelinde 6 ailenin 150 ferdinde bulunuyor. Bu 6 aileden biri de Silopi ilçesinde oturan Dalaman ailesi. Dalaman ailesinin 60 ferdinde bu hastalık teşhis edildi. Şu ana kadar ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi, başka ölümlerin olmaması ve sağlıklarına kavuşmaları için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu.

2 AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Genetik bir hastalık taşıdıklarını ve bu nedenle 2 ağabeyinin, bir de yeğenini genç yaşta kaybettiklerini ifade eden Hacı Dalaman (34), "60 kişiden oluşan ailemizde kalpte ritim bozukluğu hastalığı var. Bu hastalık genç yaşta ani ölümlere neden oluyor. Bu hastalıktan dolayı ailemizden birçok kişi hayatını kaybetti. 2 ağabeyimi ve 18 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Bu hastalık nedeniyle ailemizde 6 kişide kalıcı kalp pili var. Bu kalıcı pillerin takılması lazım yoksa onlarda bu hastalık nedeniyle aniden hayatını kaybedebilir. Sağlık Bakanlığı'ndan, doktorlarımızdan bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Bu hastalığın tedavisi için Diyarbakır, Ankara gibi yerlere gidip geliyoruz. Ancak maddi durumumuz iyi olmadığından şu an gidemiyoruz" dedi.

'HER BİR TETKİK İÇİN 10 BİN LİRA İSTENİYOR'

Hastalığın tedavisi için ilaçları yurt dışından getirmelerinin gerektiğini belirten Dalaman, şunları söyledi:

"Bu hastalığın tedavi ve tanısı için bugün bütün aile fertleri ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi'ne gelip muayene olduk. Diyarbakır'dan gelen doktorlar hastalığın teşhisini koymak için 60 kişiden oluşan aile bireylerini tek tek muayene edip, gerekli notları aldılar. Tedavimizi sürdürmek için bu ilaçları yurt dışından getirmemiz lazım ancak aile olarak buna da maddi açıdan gücümüz yetmiyor. Ailemizde genetik bir hastalık var ve 60 kişiden oluşan aile bireyleri için genetik bir araştırmanın yapılması lazım. Her bir tetkik içinde 10 bin lira isteniyor. Bir de bu hastalığın tedavisi için ilaçları Türkiye'de bulamıyoruz. Tedavi için bu ilaçlar çok önemli ancak bu ilaçları da yurt dışından getirmemiz lazım."

HASTALIĞINI İLK TEŞHİSİ 2000 YILINDA BARCELONA'DA KONULDU

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Günlü, ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığının ilk olarak 2000 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde görüldüğünü söyleyerek, "Dünyada şu ana kadar 6 ailede ve 150'ye yakın hastada tespit edilen 2000 yılında Gussat ve arkadaşları tarafından Barcelona'da ailelerinde kardiyak hastalığı ve ani ölüm bulunmayan 17 ve 39 yaşlarındaki hastalarda tariflenen 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğunu Silopi ilçesinde 60 kişilik Dalaman ailesinde tespit ettik. Hastalığın tedavisi için kullanılması gereken ilaçlar maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Pahalı olması ile beraber yurt dışından temin edilmekte. Ailemizin maddi olanakları kısıtlı olup maalesef bu ilaçları temin etmeye maddi güçleri yetmemektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Hastaneden detay

-Koridordaki küçük çocuklar

-Muayene için bekleyen aile bireyleri ve muayene

-Hacı Dalaman ile rop.

-Kardiyoloji Uzmanı Dr.Serhat Gümlü'nün konuşması

-Başhekim Halit Sapan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

=================

Festivalde baraj gölüne girip, kaybolan Selim'in 24 gün sonra cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin düzenlendiği alanda baraj gölüne girerek, kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin (29) 24 gün sonra su altında cansız bedenine ulaşıldı.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki Oymapınar Baraj gölü yakınlarındaki ormanlıkta düzenlenen '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran sabahı arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra kamp alanından ormanın içine doğru gitti. Uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen Özersinci'nin arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, kayıp gencin kıyafetleri, baraj gölüne inilen patikada bulundu. Baraj gölünde 11 Haziran'dan itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, deniz polisi, AKUT, İHH ekiplerince su altında; Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma komando timleri, itfaiyeciler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından da kokuya duyarlı köpekler ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün helikopteri kullanılarak arama yapıldı. Baraj gölündeki aramalarda jandarma ekiplerince Ankara'dan getirilen ve su altını gösteren robot da kullanılmasına rağmen Yıldırım Selim Özersinci bulunamadı.

Baraj gölünün Karavca Mahallesi tarafında, bugün saat 12.00 sıralarında, su altında ceset görülünce jandarmaya haber verildi. Çağrılan uzman ekip tarafından 24 gün sonra baraj gölünden çıkarılan cansız bedenin, Yıldırım Selim Özersinci'ye ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Özersinci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

**ARŞİV***

Yıldırım Selim Özersinci'nin görüntüleri (cep telefonu)

Barajda arama çalışmasına giden dalgıçlar

Festival alanından görüntüler

Yıldırım Selim Özersinci'nin fotoğrafları

307 MB/// 02.46"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

================

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

Mersin'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.

Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesi, Bahçe Mahallesi 128 Cadde'de meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dalgınlığında fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak evin duvarını yıkıp salonuna girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde zarar meydana geldi. Sürücü Murat Y., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------

Evin içindeki araba

Evden genel ve detay

Olayı gören vatandaşın konuşması

SÜRE: 01'10" BOYUT: 131 MB

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

================

Otomobil, ambulansa çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa, kavşakta otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hasta yara almadan kurtulurken, 2'si sağlık görevlisi, 2'si sürücü 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Fahri Vezirarslan, yönetimindeki 42 FNK 74 plakalı 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı ambulansla, kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı, Konya'daki hastaneye götürmek için yola çıktı. Vezirarslan'ın kullandığı ambulansa, kavşakta Nuri Kavi idaresindeki 19 SB 322 otomobil çarptı. Kazada hasta Kiraz yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü Vezirarslan, sağlık görevlileri Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz ile otomobil sürücüsü Nuri Kavi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasta Kiraz da hava ambulansıyla Konya'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------

Kaza yerinden detay

Ambulanstan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

=================

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan genç yakalandı

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde Nebahat A.'ya (57) tecavüze kalkışıp, çığlık atması üzerine karnından bıçakladıktan sonra kaçan Özcan K. (23) gözaltına alındı. Özcan K., yakalanmamak için polisten kaçarken, çevredekiler tarafından durdurulup, dövüldü.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırganın; 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

-Şüpheli şahsın sedyede yatarken görüntüsü

-Şahsın polisler arasında hastaneden çıkışı

-Araca binişleri

-Arabanın polis merkezine gidişi

80 MB/// 00.43"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==================



Polisten sahilde 'boş çanta' uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında plaj otoparklarında meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirdi. Polis memuru İlkin Keskin, yaz aylarında otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının çoğunluğunun boş çantadan kaynaklandığını söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle sahillerde olası hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bir grup polis memuru ellerindeki broşürleri Muratpaşa ilçesindeki Lara sahil bandında vatandaşlara dağıtıp bilgilendirme yaptı. Plaj otoparklarındaki hırsızlık olaylarının genellikle otomobillerde bırakılan boş çantalardan kaynaklandığını ifade eden polis, bu konuda vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Karşılarında polisi gören bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşasa da bilgilendirici konuşmaları karşısında teşekkür etti.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlkin Keskin, yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin hırsızlık olaylarıyla mağdur olmaması için uyarıda bulunduklarını belirtti. Otomobillerin camlarından bakan hırsızların içeride çanta görünce camı kırmaya eğilim gösterdiğini hatırlatan Keskin, "Böyle bir durum karşısında çanta boş olsa dahi vatandaşın otomobili zarar gördüğü için yine mağdur oluyor. Tavsiyemiz araçları içerisinde kesinlikle bir şey bırakmamaları. Torpido gözlerinde bir şey yoksa torpidoyu da açık bırakmaları faydalarına olacaktır. Yaz aylarında otomobilden kaynaklı hırsızlık olaylarının çoğunluğu çantadan kaynaklanıyor" dedi.

Polisler, park halindeki otomobillerin camlarına broşürleri asarak bilgilendirme çalışmasını sahil boyunca sürdürdü.

Görüntü Dökümü

--------------

Polisin vatandaşı uyarırken görüntüsü

Polisten detay görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Sahilden görüntü

Görevli polis amiriyle röportaj

354 MB/// 03.15"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=================

Ünlü turizmciye hırsızlık şoku

Bodrum'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın Türkbükü Mahallesi'nde iskeleye bağlı 13 metre uzunluğunda olan sürat teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları sökülerek çalındığı belirlendi. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Bu sezon yaklaşık 10 teknenin radar ve seyir sefer aletlerinin çaldığı belirtildi.

Hırsızlık mağduru Vardar, 13 metrelik sürat teknesinden 50 bin Euro'luk teknik malzemenin çalındığını belirterek, "Jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin lira civarında. Adamlar çeteymiş, tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmış. Bazen de tekneleri komple çalıyorlarmış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, -

Kaynak: DHA