Dha Yurt Bülteni-17

Afrin'e girecek özel harekatçıların görev merkezini DHA görüntüledi/EK

ZIRHLI İŞ MAKİNELERİ DE SEVK EDİLİYOR

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezi'ne jandarma ve polis özel harekat personeli ile güvenlik korucusu sevkiyatı devam ediyor. Kente ulaşan birlikler içeri alınırken, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulunuyor. İlçedeki bir grup öğrenci de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri merkez önünde güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunup, destek verdi. Zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği merkezin üzerinde ise helikopterin güvenlik amacıyla devriye uçuşu yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müşterek Toplanma Merkezi

- Müşterek Görev Merkezi

Merkeze gelen güvenlik güçleri

Zırhlı iş makineleri ve araçlar

Öğrencilerin sevgi gösterisi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK, Murat VAROL, Güven USTA-GAZİANTEP,

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Soylu: Bu büyük mücadelenin içersinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak/EK

BU MİLLET DÜŞÜNEN VE ÜRETEN İNSANLARIN GÜÇLÜ OLDUĞU DÖNEMLERDE YÜKSELMİŞTİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Yazarlık Atölyesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Soylu, bu topraklarda sadece kılıç sallanmadığını belirterek, "Son bin yıldır parçası ve temsilcisi olduğumuz Anadolu medeniyeti esas itibariyle bir kılıç ama aynı zamanda da bir kalem medeniyetidir. Biz bu topraklarda sadece kılıç sallamadık. Biz bu topraklarda sadece savaşmadık, biz bu topraklarda Mesneviyi, Süleymaniyeyi, Selimiyeyi yazdık. Biz bu topraklarda Yunus Emre olduk, bu topraklarda İtrı, Dede Efendi, Evliya Çelebi olduk. Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli olduysa, kalem ve kelam da en az o kadar önemli olmuştur. Kalem ve kelam sahası hem bizim medeniyetimizin geçmişten getirdiğimiz önemli bir parçasıdır, hem de şuanda yetişmiş elemana çokça ihtiyaç duyduğumuz ciddi bir potansiyeli olan sanattır. Düşüncelerimiz dünyanın en doğru düşünceleri olsa dahi, siz dünyanın en zeki, en dürüst, en düzgün insanı ve milleti olsanız dahi eğer kendinizi doğru şekilde ifade edemezseniz, anlatacaklarınızı karşı tarafa doğru ulaştıramazsanız, maalesef anlamı yoktur. O içeride kalmış ve kimsenin ondan haberi olmamıştır. Bu millet düşünen ve üreten insanların güçlü olduğu dönemlerde yükselmiştir" dedi.

İHTİSASLAŞMA BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİ OLMALI

Milleti anlamak için milletin içerisinde olmak gerektiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Belki de bugün Gebze Belediye Başkanlığı'nın ortaya koymuş olduğu etkinlik güzel atölye çalışması yaptığımız bir çok şeyden daha önemlidir. Ben bir kardeşiniz olarak, bu işe merak salmış biri olarak bunun önemini biliyorum. Sosyolojiyi iyi anlamak lazım. Ama en önemlisi halka millete bir şey anlatmak istiyorsanız asıl unsur millettir. Millet haktan anlar. Millet doğrudan anlar. Millet samimiyetten anlar. Bir kahve köşesinde oturur, kıyafetini beğenmezsiniz, saçı ve sakalı karışmıştır. Ama günlerce aradığınız cümleleri size 3 kelimeyle ifade eder. Bu milleti anlamak için bu milletin içinde olmak, bu milleti anlamak için bu milletin ayağına gitmek esastır. Bu konuyu iyi bir şekilde tarif etmek istiyorsanız yazdığınız metinin okuyacağınız kişiler tarafından bütünleşmesini düşünmelisiniz. Onun bir inancı yüreği olmalı. Bir metnin en önemli özelliklerinden bir tanesi de okuyarak kazandıracağı bir şey olmalı. Bizler bu ülkenin insanları olarak şunu yapmamız lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bunu yapmaya çalışıyoruz. İhtisaslaşma bizim en önemli görevlerimizden biri olmalı. Uluslararası rekabet açısından ihtiyacımız var. Geriye bırakacağımız miras açısından buna ihtiyacımız var" Bakan Soylu daha sonra Yazarlık Atölyesi'ne katılanlara belgelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Soylu konuşması

Haber: KOCAELİ

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Marmaris'te minikler, çevre bilinci için sokaklara çıktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir kolejin bir ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan 'Eko Timi', çevre konusunda farkındalık yaratmak için öğretmenleri ile birlikte işlek caddeler ve pazarlarda ellerinde dövizlerle dolaşıp, alışveriş yapanlara file dağıttı, 'Çevreye karşı duyarlı olunması için' söz aldı. Küçük çevreciler evlerinden getirdikleri ikinci el kıyafetleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere caddelerdeki giyecek kumbaralarına attı.

Marmaris ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir kolej tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir ve ikinci sınıf öğrencilerinden 'Eko Timi' kuruldu. Eko Timi, ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çevre konusunda farkındalık yaratmak için, üzerinde "Gelecek geri dönüşümle gelecek" yazılı yeşil yelekler giyen Eko Timi'ndeki öğrenciler, "Bir plastik doğada bin yıl, bir kağıt üç ayda çözülüyor", "Daha güzel dünya için çevreyi koruyalım", "Herkesi çevreyi korumaya davet ediyoruz", "Biraz daha duyarlılık daha güzel yaşam" ve "Atıkları geri dönüşüme ver hayata bir can ver" yazılı dövizlerle sokağa çıktı. İlçenin işlek caddelerinde gezen öğrenciler, evlerinden getirdikleri ikinci el giyecekleri burada konuşlandırılmış olan kumbaralara attı. Küçük çevreciler, yetkililerden bu kumbaraların nasıl çalıştığı ve toplanan giyeceklerin ne şekilde değerlendirildiği konusunda bilgi aldı. Daha sonra Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri'ne geçen küçük çevreciler, yanlarında getirdikleri fileleri alışveriş yapanlara dağıtıp, 'çevreye karşı duyarlı olunması için' söz aldı.Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Rabia Tayfur, "En küçükten, en büyüğe doğayı korumak için çocuklarımızla farkındalık yaratmak istiyoruz. İnsanlarımıza doğaya verdikleri zararları anlatmaya çalışıyoruz. Pazaryerinde vatandaşlarımıza plastik torbalar yerine geri dönüşümlü doğaya zarar vermeyen materyaller kullanmalarını söyledik. Umarım doğanın korunmasına katkı sağlamış oluruz. Marmaris'in eşsiz doğasını korumak ve çevre bilincini aşılamak için sosyal sorumluluk projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ellerinde dövizlerle dolaşan çocuklardan görüntü

-İkinci el giyim eşyalarını kumbaralara atılmasından görüntü

-Pazaryerinde ellerinde dövizlerle dolaşan öğrencilerden görüntü

-Halk pazarında alışveriş yapanlara file dağıtan öğrencilerden görüntü

-Proje hakkında sınıf öğretmeni Rabia Tayfur'un bilgi vermesi

-Genel ve detay

5 dakika 27 saniye-394 MB

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Parmağı, sınıftaki akıllı tahtaya sıkıştı, itfaiye kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Amiroğlu İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Bünyamin Tan'ın sağ elinin orta parmağı, sınıftaki akıllı tahtanın deliğine sıkıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye görevlileri, akıllı tahtanın kalem konulan kısmını testereyle keserek Tan'ın parmağını delikten kurtardı.

İlginç olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi'ndeki Amiroğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4. sınıf öğrencisi Ali Bünyamin Tan, sınıfta akıllı tahtayla oynamaya başladı. Tan, akıllı tahtanın kalem konulan kısmındaki deliğe, alt kısımdan sağ elinin orta parmağını soktu. Ancak Tan parmağını, soktuğu delikten bir türlü geri çıkaramadı. Arkadaşlarından yardım isteyen öğrencinin parmağı, bir türlü delikten çıkarılamadı. Öğrenciler de öğretmenlerden yardım istedi. Durum karşısında şaşkına dönen öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Okula gelen itfaiye ekibi, önce Tan'la bir süre sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı. Minik öğrencinin korkmadığı ve gayet sakin olduğu anlaşılınca parmağının çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tan'ın parmağının sıkıştığı bölümdeki alüminyum parça, itfaiye ekibi tarafından testereyle dikkatli bir şekilde kesildi. Titiz bir çalışma sonrası Tan'ın parmağı, hiçbir zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkarıldı. Parmağı kurtarılan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekibinin parmağı sıkışan öğrenciyle konuşması

Akıllı tahtanın testereyle kesilmesi

Öğrenciden görüntü

Öğrencinin kurtarılmayı beklemesi

Parmağın sıkıştığı yerden çıkarılması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ,

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İlkokul öğrencilerinden, Mehmetçik için kermes

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tarafından Afrin'e yönelik yürütülen 'Zeyten Dalı Haraketi'ne katılan Mehmetçiklere destek olmak için kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen parada Mehmetçik Vakfına yatırıldı.

Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Fadimana Esen öncülüğünde, velilerinin de desteğiyle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 300 lira ise Mehmetçik Vakfına bağışlandı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Ali Tuna, öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdan yürüten Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için yapıldığını belirterek, " "Mehmetciklerimiz, vatan için, canlarını hiçe sayarak yurdumuz üzerindeki kara bulutların dağılması için savaşıyorlar. Bizim topladığımız zerre yardımın amacı, yüreğimizle onların yanında olduğumuzu göstermek ve öğrencilerimizi bu milli duygulardan haberdar etmek istedik. bu vesile ile, öğrencilerimize vatan ve asker sevgisini aşılamış olmayı hedef aldık."dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kermesten detay

-genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR KONYA,