DHA YURT BÜLTENİ-13

Vali Yıldırım: Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok

TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında otogarda denetimlerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent otogarında denetimlere katıldı. Otogarda firma yetkililerini ziyaret eden Vali Yıldırım, çalışanları ile yolcuları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Yıldırım, HES kodu olmadan vatandaşlara bilet kesilmediğini ve herkesin kurallara uyduğunu söyledi. Tekirdağ'da salgın tedbirlerine uyulduğunu söyleyen Yıldırım, "Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok. Bu dikkati devam ettirmemiz lazım. Örnek iller listesindeki yerimizi korumalıyız" dedi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Yıldırım, "Maske mesafe kurallarına dikkat ettikçe sayıları azaltacağız. Hastanelerimizde yoğun bir hasta durumu söz konusu değil. Tekirdağ'da izolasyonda olması gerekirken dışarıda olan 6 kişi yurda yerleştirildi. Bunlar çok yüksek rakamlar değil. Karantinada kalacak yeri olmayan evleri müsait olmayan dışarıdan gelen vatandaşları da yurtlarda misafir ediyoruz" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMLAR YÜZDE 47 BOŞ'

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de Tekirdağ'da yoğun bakım yataklarının yüzde 47'sinin boş olduğunu söyledi. Zengin, "Yoğun bakımın yüzde 47'sinin boş olması ilimiz için sevindirici. Bu sayı zaman zaman değişiyor. Yoğun bakımlarda yatan hastaların içerisinde farklı hastalık veya kazalardan dolayı da yatanlar var. Dün açıklanan yoğun bakımlardaki yüzde 65'lik doluluk oranı var ama hepsi korona hastası değil. Farklı illerden de hasta olmamızdan dolayı yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüksek görünüyor" diye konuştu

Bolu'da son 1 ayda karantina kuralına uymayan 120 kişi yakalandı

BOLU Valisi Ahmet Ümit, "Her geçen gün yeni tedbirleri alınabiliyor. Bunlardan bir tanesi izolasyona tabi olduğu halde, bulunması gereken yerde kalmayıp dışarıda gezen vatandaşlarımız. 18 Ağustos'tan itibaren çok yoğun bir şekilde biz bu işin peşindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu işin peşinde. Bugüne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. 120'nin üzerinde kişi yakalandı" dedi.Bolu Valisi Ahmet Ümit, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit ve beraberindekiler, merkez otobüs duraklarında bekleyen yolculara bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca Özel Halk Otobüsü içindeki yolcular ve sürücülere de bilgilendirmelerde bulunan Vali Ümit, maske dağıttı.Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit, "Denetimlerimizin temelinde öncelikle bilgilendirme, bilinçlendirme söz konusu. Yoksa burada her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimiz biliyoruz ki sosyal sorumluluk esaslı her bireyin bu sorumluluğu anlaması ve alması esastır. Esas itibariyle bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi sorumluluğunu aldığı zaman otomatik olarak bu işler kendiliğinden düzene girecektir." dedi.İZOLASYON KURALINI İHLAL EDEN 120'NİN ÜZERİNDE KİŞİ YAKALANDIVali Ahmet Ümit, son 1 ayda koronavirüs nedeniyle evde izolasyon altında olması gerekirken dışarıda gezerken yakalanan 120 kişinin olduğunu ifade ederek, "Her geçen gün yeni tedbirleri alınabiliyor. Bunlardan bir tanesi izolasyona tabi olduğu halde, bulunması gereken yerde kalmayıp dışarıda gezen vatandaşlarımız. 18 Ağustos'tan itibaren çok yoğun bir şekilde biz bu işin peşindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu işin peşinde. Bugüne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. 120'nin üzerinde kişi yakalandı. Ama son birkaç gündür Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdu, bayanlar için ve erkekler için ayrı bir yer olmak üzere tahsis ettik. Bugünlerde ve bunlar sonra izolasyona tabi vatandaşların tespitiyle onları oraya alıyoruz. Kısacası izolasyon koşullarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini orada dolduruncaya kadar orada kalma zorunluluğu var. Onlardan ücretlerini aynı zamanda tahsil ediyoruz. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmış halde. Karantina tedbirlerini sürdürüyorlar." diye konuştu.ANKARA'YA KOMŞU İLÇEDEKİ VAKALAR ARTTIKoronavirüs vaka sayılarının Ankara'ya yakın olan Gerede ilçesinde arttığını tespit ettiklerini açıklayan Vali Ümit, "Gerede'de bu konuları yerinde izah edeceğiz. Esas amacımız vatandaşımızla paylaşmak. Gerede, Ankara ile yakın temas içerisinde. Komşu illerle yakın teması var. Hepimiz biliyoruz ki salgının en önemli sebeplerinden bir tanesi il dışından gelen vatandaşlarımızla kurulan temaslardır. Bu temaslar Gerede'de biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da bir artma olduğunu tespit ettik." dedi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

ELAZIĞ Şeker Fabrikası'nın 65'inci pancar alım ve işleme kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 65'inci pancar alım ve işleme kampanyası başladı. 116 gün sürecek kampanya boyunca 215 bin ton pancar işlenecek. İşlenecek pancardan 28 bin ton kristal şeker, 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspe elde edilmesi bekleniyor. Fabrika tarafından pancar üreticilerine ise yaklaşık 66 milyon TL ödeme yapılması hedefleniyor. Pancar alımı ve işleme kampanyası için düzenlenen tören Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Programında konuşan Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, fabrikada toplam 585 çalışanla hizmet verdiklerini belirterek, başlattıkları kampanyanın 116 gün süreceğini, pancar üreticilerine 66 milyon TL ödeme yapılması hedeflendiğini söyledi.

