DHA YURT BÜLTENİ - 13

1)ERZURUM ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARI VE DUA İLE UĞURLADI

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dua ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 yaşındakı kızı Mira Esila'nın, "Bak babam" diyerek askerin taşıdığı fotoğrafta şehit babasını göstermesi cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin ile 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi dün memleketi Erzurum'daki ailesine verildi.

6 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberini eşi Ezgi Can Güntekin, İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı. Ezgi Can Güntekin'in, eşi Muhammet Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte kızı Mira Esila'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Ezgi Can Güntekin, acı haberin ardından kızı Mira Esila ile birlikte Erzurum'a geldi. Şehit Güntekin'in 28 Ağustos'ta 3 yaşına girecek olan kızı Mira Esila'nın doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi. Şehit Güntekin'in ise kızından 3 gün sonra 31 Ağustos'ta 27 yaşına gireceği ortaya çıktı.

'AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN'

Nesrin-Cemalettin Güntekin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhamed Ferdi Güntek'in cenazesi dün gece uçakla Erzurum'a getirildi. Havalimanında törenle karşılanan şehit askerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mareşal Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan şehidin cenazesi Narmanlı Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı getirildiği sırada annesi Nesrin, ağabeyi Berat Erdi, ablası Pınar, kız kardeşi Şeyda Nur ile eşi Ezgi Can Gültekin gözyaşlarını tutamadı. Uzun bir süre önce babasını kaybeden şehidin ailesi, tabuta sarılarak okşarken, kızı Mina Esila ise bir yakının kucağında etrafı izledi. Anne Nesrin Güntekin, tabutunu okşadığı tabutunun başında "Senin kanın yerde kalmayacak" dedi. Ağabeyi Berat Erdi Güntekin, "Ağlamayın kimseyi sevindirmeyin" dedi. Acılı ağabey Berat Erdi Güntekin, "O benim oğlumdu, kardeşimdi, herşeyimdi. Vatan için Ferdi gider, Erdi gider, oğlum Yiğitalp gider ama vatan kalır" diye konuştu. Şehidin kızı Mina Esila'nın babasının fotoğrafını gülümseyerek "Bak babam" diyerek dokunup göstermesi ise cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

MÜFTÜ SULA CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehitin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Müftü Hasan Hüsnü Sula, kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit asker için helallik istedi. Narmanlı Camii'nin bahçesini dolduran binlerce Erzurumlu 'helal olsun' dedi.

BERABER ÇALIŞTIK, BERABER DÖNDÜK

Cenaze namazı sonrası askerlerin omuzladığı şehit askerin bayrağa sarılı tabutunun altına giren ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, top arabasına kadar taşıdı. Geçen yıl Silopi'ye atanan kardeşinin yanına bu yıl tayini çıkan ve ev bakmak için Silopi'ye giden Erdi Güntekin, "Beraber çalıştık, beraber" döndük. Böyle mi olacaktı?" dedi. Şehit askerin dedesi Cazim Güntekin'i elinden tutan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Başkan Mehmet Sekmen, araçlarına alarak teselli etti.

Asker ve vatandaşların omuzunda top arabasına konan şehit askerin naşı, daha sonra cenaze aracına alındı. Binlerce vatandaş, şehit askeri son toprağa verileceği 20 kilometre uzaklıktaki Dumlu Mahallesi'e tekbirlerle uğurladı. Şehit Güntekin, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU ERZURUM,

2)DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSÜ YAKAN TERÖR YANDAŞLARI YAKALANDI

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor.Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu. Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ATEŞE VERİLME ANI KAMERADA

Terör yandaşlarının, durdurdukları minibüsü ateşe vermeleri ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, yandaşların, yolcularını indirdikleri minibüsü yaktıkları görülüyor.

3)SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ

Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan saldırıda tabancayla vurulan Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenlerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma götürüldüğü öğrenildi.

4)İZMİR'DE 26 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

İZMİR'de Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına tepki için basın açıklaması yapan 26 avukat, gözaltına alındı.

Bugün öğle saatinde İzmir Adliyesi önünde toplanan avukatlar, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına tepki için basın açıklaması yapmak istedi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun da bulunduğu basın açıklaması sırasında, polis gruba müdahale etti. Gruptaki 26 avukat gözaltına alınarak, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR



