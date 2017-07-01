Dha Yurt Bülteni - 12
Anamur'da orman yangını MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çıkan orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü.
Anamur'da orman yangını
MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çıkan orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü.
Anamur İlçesi'nin Maşat mevkiinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 34 arazöz, 20 su tankı, 25 teknik eleman ve 200 orman işçisi ile müdahale edildi. Yangın nedeni ile çevreyi yoğun duman kaplarken, Anamur Belediyesi ekipleri de bölge yakın yerlerden yaşayan vatandaşları da tahliye etti.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgeye geçerek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yılmaz, şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Arazi sarp ve kayalık, rüzgar çok şiddetli. Yoğun duman var. Çalışmalarımızı hava şartları olumsuz etkiliyor. Ancak, şu anda müdahalemiz devam ediyor. Yangın yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu. Yangını hava kararmadan kontrol altına almayı hedefliyoruz"dedi.
Görüntü Dökümü
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Yangın bölgesinden genel görüntü
Vatandaşın tahliye telaşı
Başkan ile röp
Yangından görüntü
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'30" BOYUT: 60MB
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),
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Alanya'da turistik bölgede makilik yangını (4)- yeniden
TÜREL: 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ TAHMİN EDİLİYOR
Antalya'nın Alanya İlçesi Sapadere Kanyonu mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ile birlikte bölgede incelemelerini tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sapadere mevkiinde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Türel bölgede bölüm bölüm çıkan yangınlarda tahminlere göre 500 hektar alanın etkilendiğini, kesin rakamın Orman Genel Müdürlüğü'nce net rakamların açıklanacağını söyledi.
Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Menderes Türel, "Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüzün çok yoğun çalışması söz konusu oldu. 335 personeliyle 70 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak 55 personel ve 29 aracımızla 26'sı arazöz ve itfaiye aracı olmak üzere destek verdik" dedi. 9 evin yangından etkilendiğini belirten Türel, evleri ziyaret ettiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Devletimizin imkanları çerçevesinde yaralarını saracağımızı ve üzülmemeleri gerektiğini, Allah beterinden saklasın, cana gelen bir sıkıntı olmadığını ifade ettik. Yaklaşık 9 arkadaşımız da hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi ve evlerinde istirahat halindeler. Orman Genel Müdürlüğümüzü gerçekten tebrik etmek lazım. Bu yanan alanların en geç bir senede hızlı bir şekilde ağaçlandırılıyor olması bir yerde teselli oluyor" dedi.
"Yanan bu alanların talan edileceğine ilişkin spekülasyon yapıldığını anlatan Menderes Türel, "Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü bir senede ağaçlandırma çalışması yaparak bu alanlarda en ufak bir müdahaleye fırsat tanımıyor. Burada da en geç bir sene içinde gereken dikimler yapacak ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Keşke hiç olmasa. Tabi bir felakettir ve bu felaketlerde yaraları sarmak için devletimiz çok kısa süre içinde müdahale ediyor ve yaraları sarıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Türel'in açıklaması canlı verildi
Haber: Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,
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TIR dorsesinde havasız kalan kaçaklardan 1'i öldü(2)
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesinde havasız kalarak ölen kişinin Pakistan uyruklu E.İ., olduğu belirlendi. E.İ'nin cenazesi Trakya Ünüversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Afganistan uyruklu kaçağın ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Dorsede baygın bulunan ve tedavileri tamamlanan Afganistan uyruklu 5 kaçak ise Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaçakların bulunduğu TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü S.C., ise soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kapıkule Sınır Kapısı
-TIR'lardan genel detay
-Hastane tabelası
-Edirne Göç İdaresi tabela
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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Kadın kaptanlar Akdeniz turunu tamamladı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden 23 Nisan tarihinde denize açılan 3 kadın denizciden oluşan Deniz Tutkusu Seyirde grubu, bugün Bodrum'a geri döndü. Bodrum'un kadın kaptanları, geldikleri Turgutreis'teki marinada çiçeklerle karşılandı.
Bodrum ilçesinde Tutkum isimli yat ile girdikleri yelken yarışlarında birçok kez ödül alan 'Deniz Tutkusu Seyirde' adlı grup, 23 Nisan tarihinde Milta Bodrum Marina'dan demir alarak açıldıkları Akdeniz turunu tamamladı. Kadın kaptanlar Ceyda Güleçyüz (57), Neşe Vidinli Hasipek (52) ve Pırıl Adanalı (58), 70 günlük Akdeniz turunun sonunda Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki D-Marin Turgutreis Marina'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Tekne kaptanı Neşe Vidinli Hasipek, "Kadından kaptan olmaz" diyenlere inat gittiğikleri her ülkede ve her limanda Türk kadınının gücünü ve farklılığını anlattıklarını kaydetti. Hasipek, "Adriatik'e 3 kadın arkadaşımla birlikte tur düzenledik. Amacımız Türk kadınının da yelken yaptığını göstermekti. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü biz gittiğimiz yerlerde hiç kadın yelkenci görmedik desek yeridir. Erkek yoğunluklu yelkenciler vardı. Biz orada tek Türk bayraklı tekne olarak dolaştık. Yaklaşık 50 değişik noktaya uğradık. 70 günde gittiğimiz Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'da bizim Türk kadını olarak yelken yaptığımıza kimseyi inandıramadık. Erkek kaptan aradılar" dedi.
Bodrum'dan çıkıp Yunanistan, Adalar ve Atina'ya ulaştıklarını anlatan Hasipek, "Daha sonra Korint'i geçtik ve İtalya'ya ulaştık ve ardından Hırvatistan'ı geçtik. Güneye inerek tekrar Korint kanalından geçip Bodrum'a geri geldik. 70 günde yaklaşık 2 bin 100 mil yaptık" dedi. Kadın denizciler Bodrum'da çiçeklerle karşılandı. Zafer işareti yapan Deniz Tutkusu Seyirde üyeleri, hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Teknenin marinada yerleşmesinden görüntü,
-Kadınların karşılanmasından görüntü.
-Tekne kaptanı Neşe Vidinli Hasipek ile röp.
Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), DHA)
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Sahte paraya pankartlı tepki
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sünger satan 62 yaşındaki Güler Akıldane, kendisine sahte para veren müşterisini 'Bana bunu veren şerefsizdir' yazılı pankartla protesto etti.
Bodrum'da 14 yıldır baba ve eşinin mesleğini sürdüren süngerci, 4 çocuk ve 4 torun sahibi Güler Akıldane, bayramın üçüncü günü 200 TL'lik sahte banknotla kendisinden alışveriş yapıldığını belirterek tepki gösterdi. Sahte parayı bir kartona yapıştıran Akıldane, altına ise 'Bunu bana veren şerefsizdir' yazdı. Barlar Sokağı olarak bilenen Cumhuriyet Caddesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nun önündeki tezgahında sergilemeye başlattı
Tezgahında sünger, sabun, kese, ponza taşı satarak geçimini sağladığını belirten Akıldane, bayramın üçüncü günü müşterisi tarafından sahte 200 TL verilerek dolandırıldığını belirtti. 20 liralık alışveriş sonrası sahte paranın verildiğini söyleyen Akıldane, "Saat 23.30'da geldi. Gitti doğruca 20 liralık süngerden aldı. Yanıma geldi, ceplerini kurcalamaya başladı. '20 liram vardı ama sanırım başka bir şeye verdim. 200 liram var bozabilir misin' dedi. Bozarım dedim. Ben süngeri poşete koydum. Bana 200 lira parayı verdi, ben de para üstü olarak 180 lira geri verdim. Adam gitti. Ertesi gün bankada ödemelerim vardı. Ödemelerimi yapmak için bankaya gittim. Bankada paranın sahte olduğunu öğrendim ve yerin dibine girdim. Çok utandım, sanki ben dolandırıcıymışım gibi hissettim" dedi.
Çok öfkelendiğini söyleyen Akıldane, sahtekarın yakalanacağına inanmadığı için durumu polise bildirmediğini söyledi.
GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:
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Güler Akıldane'nin müşterileri ile konuşurken görüntü
Sahte paranın görüntü
Güler akıldane ile röp.
Süngerlerden görüntü
Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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Yağlı güreşte yeni dönem
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı seçildi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin birinci olağan genel kurulu bugün Balıkesir'de Avlu Birlik Merkez binasında gerçekleştirildi. Bir süre önce 17 belediyenin katılımıyla ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla kurulan birliğin genel kuruluna Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Antalya'dan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Kocaeli'den Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Ayan, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile çok sayıda üye katıldı. Genel kurula yoğun işleri nedeniyle gelemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise başarı mesajları gönderdi.
Açılış konuşmasını yapan AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tüm güreşseverlerle güç birliği yaptıklarını söyleyerek, "Birlikteliğimizin Türkiye'de yağlı güreş yapılan şehirlerimizin her birinde bu sporun kalitesine, standardına, altyapısına ve tekniğine değer katacağına inanıyorum. Bu beraberlik, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne de mazhar olan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi gibi cihana ün salmış pehlivanların yeniden ülkemize kazandırılmasına imkan ve fırsat sağlayacaktır. İstiyoruz ki hem yağlı güreşlerde kaliteyi yükseltelim, hem yağlı güreşi 12 aya yayalım hem de sporu dünyaya tanıtıp layık olduğu güzel yerlere taşıyalım" dedi. Geçtiğimiz ocak ayında Kurtdereli Spor Salonunda kış güreşi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uğur, "İnşallah önümüzdeki yıllarda sadece yağlı güreşlerin yapılacağı, modern bir kapalı er meydanını güreş camiasına kazandıracağız" diye konuştu.
YAĞLI GÜREŞ GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin ilk olağan genel kurulunun binlerce yıllık geleneği olan yağlı güreşlerin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Gürkan, "Bugün yağlı güreşin hem gücünü hem asaletini diğer taraftandan da muhteşem gelenekselliğini korumaya başladığımız tarihtir. Makam ya da mevki derdi olmadan yağlı güreşi bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir şekilde teslim etmek istiyoruz" dedi. Gürkan, konuşmasının sonunda tüm güreşseverleri 10-16 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar güreşlerine davet etti.
"ARTIK ULUSLARARASI OLMALI"
Vali Ersin Yazıcı ise, 'Türk' denince akla güreş sporunun geldiğini belirtirken, "Yağlı güreş bu ülkenin vazgeçilmezidir. Türkler her zaman güreşle anılacaktır" dedi. Yazıcı, yağlı güreşlerde uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesini diledi.
Genel kurulda divan başkanlığına Yunus Emre Belediyesi meclis üyesi Hüseyin Köroğlu seçildi. Köroğlu, birliğin hayırlı olmasını dilerken, vefat eden tüm başpehlivanlar için dua okudu. Gizli oyla yapılan seçimde, tek aday olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 53 oyla birlik başkanlığına getirildi. Meclis 1. Başkanvekili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis 2. Başkanvekili ise Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay oldu. Birliğin 2017 mali yılı bütçesi ise 800 bin TL olarak belirlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Birliğin açılışından görüntüler,
-Konuşmalardan görüntüler,
-Seçimlerden görüntüler.
Haber: Hilmi DUYAR- Kamera: Coşkun YAMAN/BALIKESİR
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Ata Demirer, Suzan Kardeş ile düet yaptı
ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde düzenlenen salhane konserlerinde, Suzan Kardeş sahne aldı. Kardeş'in Goran Bregoviç'in 'Mesecina' adlı şarkısını söylediği sırada sahneye çıkan ünlü komedyen Ata Demirer, parçaya eşlik ederek düet yaptı.
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, dün (cuma) akşam, Bozcaada salhane konserlerinde sahne alan Suzan Kardeş'i dinlemeye gitti. Konserde ön sıralarda yerini alan Demirer, bir ara seyircilerin arasından sahneye doğru çıkarak Suzan Kardeş'ten mikrofonu aldı. Goran Bregoviç'in 'Mesecina' adlı şarkısına eşlik eden Demirer, Kardeş ile düet yaptı. Şarkının bir bölümünü tek başına okuyan Demirer'in performansı hem Suzan Kardeş'ten hem de seyircilerden tam not aldı. Ardından alkışlar eşliğinde arkadaşlarının yanına dönen Ata Demirer, Suzan Kardeş'in konseri ile eğlenmeye devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Ata Demirer Suzan Kardeş ile düet görüntüsü
Konserden görüntü
Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale),