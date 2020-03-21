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Fethiye, Muğla, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 12

Muğla'da villada çifte cinayetMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) adlı kadın ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

21.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:45
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Muğla'da villada çifte cinayet

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) adlı kadın ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Katilin kim olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, bu sabah jandarmayı arayarak, yardım istedi. Eve gelen ekipler içeri girdiklerinde, Baransel ile Bants'ın cesediyle karşılaştı. Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde delil aradı, sonrasında cesetler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVilladan dış plan görüntüJandarma ekiplerinin incelemesinden görüntüCesetlerin villadan çıkarılmasından görüntü

Haber- Kamera Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Marmaris'te kayıp kişiler aranırken, 2 ceset bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları 6'ncı gününde, Güllükbük mevki açıklarında 2 ceset bulundu. Bulunan cesetlerin, kayıp kişilere mi ait olup olmadığı otopsiyle belirlenecek. Marmaris'te kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), geçen 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4,25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Gece olmasına rağmen 3 arkadaşın dönmemesi üzerine yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine 16 Mart'ta; Sahil güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karada arama kurtarma çalışması başlattı. Bugün çalışmaların 6'ncı gününde, Hisarönü Körfezi ve Bördübet mevkisi açıkları kontrol edildi. Saat 13.00 sıralarında, Marmaris'in 45 kilometre kırsalında Bördübet mevkisinde bir ceset bulundu. Saat 14.00 sıralarında ise Marmaris'in Güllübük mevkisi açıklarında bir ceset daha bulundu. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen cenazeler, incelenmek ve teşhis için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bulunan cesetlerin, kayıp kişilere mi olup olmadığı otopsiyle belirlenecek. Sahil Güvenlik yayınladığı bilgi notunda, "Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olan şahıslara ait olduğu değerlendirilen cansız bedenlere ilişkin işlemler devam etmekte olup, arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSahil güvenlik denizden arama çalışmaları genel görüntüSahil güvenlik cep telefonuyla bottan çektiği helikopter görüntüsü 

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan İbrahim Bozoğlu, gittiği umrede rahatsızlanması üzerine Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan ablası Hüsne Bozoğlu'ndan (58) son bir haftadır haber alamadıklarını söyledi.Hasan Bozoğlu ile Hüsne Bozoğlu, 1 Şubat günü umreye gitti. Ancak Hüsne Bozoğlu, 6 Şubat'ta Mekke'de kaldığı otelde rahatsızlandı. Bozoğlu, götürüldüğü hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Ablasının şeker, tansiyon ve kalp hastası olduğunu ve umreye gitmeden 1.5 ay önce anjiyo yapıldığını anlatan İbrahim Bozoğlu, eniştesinin de vize süresinin dolması nedeniyle otelden çıkamadığını söyledi. İbrahim Bozoğlu, şunları söyledi: "Ayın 6'sından bugüne kadar komada olduğunu biliyoruz ama son bir haftadır haber alamıyoruz. Son durumundan bilgimiz yok. Eşi ise kendilerini götüren firma tarafından otelde ikamet ettiriliyor. Ancak vizesi bittiği için dışarı çıkamıyor, ablamı görmeye gidemiyor, bir haber alamıyor. Onun durumu da bu şekilde. Şu an otelde ama kısıtlı bir şekilde yaşıyor. Bize gelen bilgide yapılan testte koronavirüs yok."Bozoğu, ablasının Türkiye'ye getirilmesi için devletten yardım istediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İbrahim Bozoğlu'nun ablasının fotoğrafını göstermesiBozoğlu ile röp.Bozoğlu'nun ablasının fotoğraflarına bakmasıHasan ve Hüsne Bozoğlu'nun fotoğrafıHüsne Bozoğlu'nun hastanedeki fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Elazığ'da banklar söküldü

ELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki banklar söküldü.Elazığ Belediyesi, uyarılara rağmen yaşlıların, oturmaya devam ettiği bankları kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Öğretmenevi önü ve Ahmet Aytar Meydanı'ndaki bankları sökerek, kaldırdı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Sökülen bankların görüntüsüBankların forkliftle taşınmasıSöküm işleminden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

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Eskişehir'de banklar kaldırıldı

ESKİŞEHİR'de korona virüsüne yönelik 'evlerinizde kalın' uyarılarına rağmen sokağa çıkarak, kentin farklı noktalarındaki banklarda oturanlar belediyeyi harekete geçirdi. Özellikle risk grubundaki 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı banklar geçici olarak kaldırıldı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü yönelik alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki oturma gruplarının yanı sıra bankları kaldırma kararı aldı. Ekipler, Reşadiye, Taşbaşı, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Bankların sökülmesi-Ekiplerin çalışması-Bankların kamyonlara taşınması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı

İZMİT'te koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup evde vakit geçiren Keriman Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak canının sıkıldığını söyledi. Mesaj üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Gürbüz'ün yaşadığı evin bulunduğu sokağa giderek, evlerinin pencerelerine çıkan kadınlara megafonlu araçla tempo tutturup spor yaptırdı.İzmit'te koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına uyarak, evde ailesiyle beraber kalan Keriman Gürbüz, canının sıkılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabına mesaj atarak çağrıda bulundu. Gönderdiği mesajda evde uzun süre kaldığı için canının sıkıldığını belirten Gürbüz'ün mesajı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Gürbüz'ün evinin bulunduğu sokağa megafonlu araçla bir spor hocası götüren belediye ekipleri pencere ve balkonlara çıkan kişilere spor yaptırdı.Amacının bu süreçte bir sosyal aktivite yaptırmak olduğunu ifade eden Keriman Gürbüz, "Evde çok canımız sıkılıyordu artık gerçekten belli bir yaşın üzerinde de evde kapalı kalmak istemiyoruz. Bunun üzerine tweet attım. Çok güzel bir geri dönüş oldu. Ben sosyal bir etkinlik olsun istedim. Yurt dışında bir sürü faaliyetler yapılıyor. Camdan cama tenis oynamalar, balkonlarda dans etmeler, spor yapmalar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Telefonla konuştuğum kişiler, 'sıkılıyoruz, yatıyoruz' gibi şeyler söyledi. 'Sıkılmanıza gerek yok' dedim ve 'Belediyemizin böyle bir etkinliği var hemen pencerelerinize, balkonlarınıza çıkın müziği duyduğunuzda nasıl bir etkinlikle desteklendiğimizi göreceksiniz' dedim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Etkinliğin yapıldığı mahalleden drone görüntüsü-Balkonda spor yapan kişiler-Keriman Gürbüz ile röportaj-Balkonlarında egzersiz yapanlar

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),


Kaynak: DHA

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