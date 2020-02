DHA YURT BÜLTENİ - 11

05.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:27

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN, HAYATINI KAYBEDENLERLE İLGİLİ OLAY YERİNDE AÇIKLAMA-

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ikinci kez çığ düşen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, "Jandarma teşkilatımızdan 8, güvenlik korucularımızdan 3, itfaiye personelimizden 1, ayrıca 9 da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çığ düşen bölgeye geldi. Burada, Demirören Haber Ajansı'na konuşan Vali Bilmez, şunları söyledi: "Bugün kurtarma çalışması yapan ekiplerimizin üzerine ikinci bir çığ olayı meydana geldi. Çığın altından şimdiye kadar 30'a yakın kişinin çıkartıldı. Ama maalesef can kayıplarımız var. Hem Jandarma'dan hem de güvenlik korucularımızdan, itfaiye personelimizden, gönüllü kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlarımız var. Jandarma teşkilatımızdan sekiz, güvenlik koruyucularımızdan üç, itfaiye personelimizden bir, dokuz da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Otuzun üzerinde kişi çıkarıldı. Çıkarıldıkça sevk edildi. İnşallah onların durumunda ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Ayrıca kurtarma çalışmaları da devam ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Vali'nin açıklamalarıDetaylar

VAN

==============================

Kaygan yolda zincirleme kaza; 1 yaralı

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, bir araç sürücüsü hafif yaralandı.Kaza saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı istikametine gitmekte olan 3 otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken en önde seyreden 07 FES 01 plakalı otomobilin sürücüsü Fethi Egeli hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Egeli, çağırılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan cadde, polis ekiplerinin otomobilleri kaldırmasıyla trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yapan araçlardan görüntüTrafikteki araçlardan görüntüDetaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===============================

Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı Edirne'de sağanak etkili oluyor (2)

KEŞAN'DA SAĞANAKEdirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sağanakta yürüyenler-Sağanakta ilerleyen trafik-Şemsiyelerle gezenler-Saçak altında bekleyenler-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

==================================

Tekstil ve hazır giyim sektörü Adana'da buluştu

ADANA'da TÜYAP Adana Fuarcılık Anonim Şirketi ve Adana Hazır Giyim Platformu işbirliği ile ilk kez düzenlenen 'Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı' açıldı.Açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Oda ve Borsa Başkanları, ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Başkan Yardımcısı Server Seçer, fuara 22 ülkeden ticari alım heyeti geleceğini belirtti. Seçer ayrıca, 2018 yılında 346 bin dolarlık ihracat payını elinde tutan Adana'nın fuar desteği ile ihracat değerini 600 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Tören de bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş ise Adana'da ihracatta lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve hazır giyimin gelmesi, geleceğe dair umutları diri tuttuğunu söyledi. Demirtaş, "Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı durakların başında hiç kuşkusuz Adana gelmektedir. Adana'da kurulan ilk fabrikanın bir çırçır fabrikası olması, akabinde kurulan kumaş fabrikaları da zaman içerisinde ilimizin tekstil sanayinde öne çıkmasını sağlamıştır. İlimizin ihracatta lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve hazır giyimin gelmesi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaktadır. Bu beyanda geçtiğimiz yıl tekstil ihracatımız 314 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, kentimiz bu rakamlarla ülke genelinde 5. sırada yer almıştır. Hazır giyim sektöründe ise 2019 yılında 151 milyon dolar ihracat yapan Adana, bu performansla 8. sırada yer almıştır. Adana'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, inovasyon çalışmalarının çoğaltılması, Ar-Ge faaliyetleri ve moda-marka çalışmaları hususlarında dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İlimizi ihracat rakamlarında, üretim ve istihdam tablolarında yukarılara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Fuar ve benzeri organizasyonlar aracılığıyla Adana'yı bu sektörlerin odağına mutlaka taşıyacağızö diye konuştu.Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda dış giyimden iç giyime, kumaştan yan sanayi ve aksesuara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi yer alırken, dünya çapında hazır giyim markaları ve zincir mağazaların satın alma yetkilileri de bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fuara katılan protokol üyeleriAçılış kurdelesinin kesilmesiVali Demirtaş ve protokol üyelerinin fuarı gezmesiFuardan genel ve detay

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,

==================================

475'inci eğitim kurumunu Antalya'da açtı

Antalya'da son açtığı ile birlikte Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, toplam eğitim merkezi sayısını rekor düzeyde artırarak 475'e yükseltti. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 138 kampüsle başlayacak Bahçeşehir Koleji, yeni kampüs tanıtımlarına başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görecek. 12 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan; STEM+A Merkezi, tam donanımlı laboratuvarlar, spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu kampüsün tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.'BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM KURUMLARININ 475'İNCİ EĞİTİM KURUMUNU AÇIYORUZ'Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, her öğrencinin kaliteli eğitim almasının önemine değinerek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza öğreterek dünyanın her köşesinde yaşayabilme kültürüne sahip, başarılı bireyler yetiştiriyoruz. Bugün burada Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 475'inci eğitim kurumunu açıyorum. Yüzde 95'i yurt içinde, yüzde 5'i de yurt dışında olmak üzere. 475 tane eğitim kurumunu dünyaya kazandırmış bulunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini veremezsek o zaman toplum dengesizleşir. Onun için biz Bismil'de, Van'da, Diyarbakır'da, Antakya'da, Sinop'ta, Ege'de, Karadeniz'de ülkemizin her yerinde varız. Çünkü her çocuğumuza geleceğin eğitimini ulaştıracağız.ö'DÜNYADA YENİ BİR EĞİTİM HAMLESİ BAŞLADI'İlke ve prensiplerinden hiçbir zaman sapmadıklarını aktaran Enver Yücel, "Sadece bildiğimiz bir yol var o da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefidir. Bundan hiçbir taviz vermedik, hiçbir dönemde yolumuzu şaşırmadık. Bizim işimiz eğitim. Eğitimde hep daha iyisini, kalitelisini yapmak için çalışıyoruz. Dünyayı dolaşıyorum, tüm dünyada eğitimin nereye gittiğini yakından takip ediyorum. Dünyadaki bazı eğitim sistemlerini bizler şimdi alıp, getiriyoruz ve diyoruz ki 'Amerikan modeli böyledir, İngiliz modeli böyledir.' Aslında çok iyi incelersek iyi eğitimin köklerinin bizde, kendi topraklarımızda da var olduğunu görüyoruz. Dünyada yeni bir eğitim hamlesi başladı. Başta ABD sonra Almanya uygulamaya başladı: STEM programı. Farklı disiplinleri bir arada kullanma becerisi kazandırıyor. Biz bu sistemi Türkiye'de ilk uygulayan eğitim kurumlarından biriyiz. Bu sistemin öncülüğünü yapıyoruz. 2006 yılından bu yana uyguladığımız bu sistemin çıktılarını, öğrencilerimizin başarılarında görüyoruz.ö ifadelerini kullandı.Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da ise konuşmasında şunları söyledi: "Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesinde kampüslere, okullara sahibiz. Bahçeşehir Koleji olarak bu sene 128 kampüsle hizmet ediyoruz. Önümüzdeki dönem de 138 kampüsle dönemi açacağız. 26 yıldır Bahçeşehir, 52 yıldır da Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'nin her köşesine kaliteli eğitimi taşımak, öncelikli hedefimiz. Gücümüzü kaliteli eğitimle yetiştirdiğimiz nesiler ve bu nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizden alıyoruz.ö Konuşmaların ardından Enver Yücel ve Özlem Dağ'a, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Lansmandan görüntüEnver Yücel ile röportajSalondaki törenden görüntüHalk oyunları Genel Müdür Özlem Dağ'ın konuşması

Enver Yücel'in salondaki konuşması

HABER: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

==================================

Kaynak: DHA