Dha Yurt Bülteni-1

1)MAVİ VATAN TATBİKATI'NDAKİ BAZI GEMİLER, FOÇA'DA ZİYARETE AÇILDI

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden bazıları, İzmir'in Foça ilçesinde halkın ziyaretine açıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımıyla; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yürüttüğü Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden 4'ü, Foça Deniz Üssü'nün bulunduğu Leventler Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Ziyarete açılan gemiler arasında yerli ve milli üretim amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın yanı sıra TCG Batıray denizaltısı, TCG Edremit mayın tarama ve avlama gemisi ile TCG Beykoz keşif karakol gemisi yer aldı. Görevli personel, ziyaretçilere gemi gezilerinde refakat etti, bilgi verdi. Ziyarete gelenler arasındaki ilkokul öğrencileri, kadın subaylarla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Gemi salonlarında ikram da yapıldı. Konuklar, yazılı ve görsel basında fotoğraf ve görüntülerini gördükleri gemileri, yakından inceleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi. Ziyaretçilerden Foça Reha Midilli İlkokulu Müdürü Ahmet Bakır, başta TCG Bayraktar olmak üzere Deniz Kuvvetleri'nin gemileri hakkında ayrıntılı bilgi edindiklerini, hem denizciler hem gemilerle gurur duyduklarını söyledi.

2)KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, İLK ORTAK MİTİNG İÇİN DENİZLİ'DE

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Denizli Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar'a destek istedi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nı kurup bazı bölgelerde ortak aday çıkartan CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, bir süre önce aldıkları ortak miting kararının ilki için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Ortak miting öncesinde, Meral Akşener Denizli'nin ilçelerini dolaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarını Burdur'da sürdürdü. İki lider geldikleri Denizli'de kendi partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı.

İLK SELAMLAYAN AKŞENER OLDU

Denizli'deki 29 Ekim Bulvarı, Özay Gönlüm Meydanı'ndaki ortak miting alanına CHP ve İYİ Parti'nin liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra büyük boyutlardaki Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Yine bazı adayların posterleri de alanda yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin seçim sloganları olan 'Mart'ın sonu bahar' ile 'Hep birlikte iyi olalım' yazıları yer aldı. Miting öncesinde alanı dolduranlar da belli aralıklarla 'Andımız'ı okudu.

Mitingin yapılacağı yere ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldi. Burada yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu alana ulaştı. Omuzlarına Denizlispor'un atkıları ile Yörük poşularını alan iki liderin selamlaşmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener daha sonra birlikte sahneye çıkıp, vatandaşları selamladı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de, vatandaşların karşısına çıktı. 29 Ekim Bulvarı, Özay Gönlüm Meydanı'ndaki ortak mitingde ilk konuşmayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganları arasında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, hukuku bu ülkeye getirene kadar mücadelemiz devam edecek. Denizli'yi iyi biliyorum. Kuvayi Milliye'nin kalbinin attığı yerdir. Sanayi kentidir. Tarım kentidir. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Denizli'nin talihini değiştireceğiz. Denizli'nin bir özelliği daha var. Zulmün karşısında asla diz çökmezler. Efeler buradadır. 20 yıldır Denizli'yi yönetiyorlar. Hangi sorununa çözüm ürettiler? Sanayiye bakıyorsunuz sorunu var. Tarıma bakıyorsunuz sorun var. İstihdama bakıyorsunuz sorun var. Hangi sorunu çözdüler? Yetki verin, destek verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Huzura, mutluluğa, üretime ihtiyacımız var. Bu ülkede huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size. Nasıl beraber oluyorsak, nasıl demokratik standartı büyüttüysek bunu da yapacağız. Çiftçilerin sorunu var. Mazota zam yapıtlar. Gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçiye diyecekler ki 'Sen eski fiyattan satacaksın' Nasıl yapacak? 'Ben zam yapacağım, sen yapmayacaksın.' E nasıl geçineceğim. 'Sen bilirsin' diyorlar. 'Nasıl geçiniyorsan geçin.' Hal esnafını, manavı terörist ilan ettiler. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesi milli gelirin en az yüzde 1'i oranında yardım yapılır diyor. Milli gelir 2018 rakamlarına göre bu tutar 26 milyar lira. Kaç lira verildi? 12 milyar lira. 'Nerede bu 14 milyar lira? Benim 14 milyar liramı kime verdin' diye bir soru sor. Ben biliyorum şunu söyleyecek; 'para yok' diyecek. İyi de kardeşim Suriyelilere 35 milyarı verdin onlara para var, çiftçiye neden yok" dedi.

'YENİ VARLIK KUYRUKLARIYLA TANIŞTIK'

Tanzim satış noktaları üzerinden eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Efendim yeni varlık kuyruklarıyla tanıştık. Patates, domates, biber kuyrukları. Dünyanın en önemli varlık kuyrukları. Bir ülkeyi yöneten kişi böyle bir dil kullanıyor, ne demektir bu? Kendi milletiyle alay etmektir. Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. Varlık kuyruğuysa bunlar; en varlıklı adam sensin sen neden kuyruğa girmiyorsun. Patates kuyruğuna sen gir. Vallahi billahi o varlık kuyruğu olsa yatmaz, sabah gelir kuyruğa girer, malı kaptırmak istemez. Millete gelince 'para yok' diyorlar. Çiftçiye, emekliye, işçiye, emeklilikte yaşa takılanlara para yok. Para yok deniyor ama şu rakamı unutmayın, Londra'daki bir avuç tefeciye ödedikleri faiz 149 milyar dolar. Vatandaşa gelince 'gül gibi geçiniyorsun' diyorlar. Vatandaş gerçekten gül gibi geçiniyor mu? Mutfakta yangın var mı? Sizlere bir sır vereyim, bunu da kimseye söylemeyin. Bunu erkeklere söylüyorum, kürkte geçen hafta vergiyi sıfırladılar. Bunun için eve giderken eşinize bir kürk alın. Elektriği açarken vergi ödüyorsun. Kefen bezi alırken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var ondan sıfırlıyorlar. Saray sosyetelerini unutmayın" diye konuştu.

'17 YILDIR TEK BAŞINA DEVLETİ YÖNETİYORLAR'

Alandakilere seslenip "Şu soruyu kendinize sorun" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "17 yıldır tek başına devleti yönetiyorlar. İstedikleri kanunu istedikleri kararnameyi çıkardılar. İstedikleri valiyi, istedikleri genel müdürü, istedikleri emniyet müdürünü tayin ettiler. İstedikleri genelgeyi çıkardılar ve tek başına iktidardılar. Nasıl oldu da bu millete soğan kuyruğuna mahkum ettiler? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız. Her türlü imkanı verdiniz, kendi vicdanlarınıza sorun, eşinize, akrabanıza komşunuza sorun. Nasıl oldu da bu milletin insanı 17 yıl sonra gider de soğan kuyruğuna girer? Sadece bu soruyu vicdanınıza sorun. Hangi gerekçelerle Türkiye bu noktaya geldi. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, denizimiz, ovalarımız var. Güzel insanlarımız var. Nüfusumuzun yarısı genç, cennet gibi ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Bunu hakediyor muyuz? Bu memleket bunu hak ediyor mu? Onun için sandığa, vatanımız bayrağımız, insanımız, çocuklarımız için gideceğiz. Gidip oyumuzu kullanacağız. Eski alışkanlıklarımızla değil. Türkiye'yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz. İYİ Parti'yle işbirliğimiz oldu. Bizim işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı işbirliği değil. Onlarınki gibi değil. Vatanımızın, bayrağımızın, şanlı bayrağımızın işbirliği, ne benim cebime ne de Meral Hanım'ın cebine giren para var. Bu ülkenin mutluluğu, huzuru için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz hak, millet, bayrak, güzel, görkemli Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz her evde tencere kaynasın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye mücadelesidir. İttifak yaptık, büyükşehirde inşallah İYİ Parti'nin başkanını seçeceksiniz. Güzel Türkiye için güleceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANINA 'TERÖRİST' ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuşmasına, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler. Nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizliler iyi misiniz? Koca yürekli Denizliler size terörist dediler iyi misiniz" diye başlayan Akşener şöyle devam etti:

"Şakası bile ne kadar acı, ne kadar kötü biliyor musunuz? 10 milyon seçmeni olan CHP'ye, 5 milyon seçmeni olan İYİ Parti'ye, 1 milyon oyu olan Demokrat Parti ve Saadet Parti seçmenine terörist dedi. (Bu sırada alanda yuh seslerinin yükselmesi üzerine) Hayır yuhlamayın. Biz onlar gibi değiliz. 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş, kutuplaştırarak birbirimize düşürterek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Ama bu defa pabuç pahalı. Cumhur İttifakı'nı tercih edenlere sesleniyorum. MHP, AK Parti seçmenine sesleniyorum. Sizler bizim için bu ülkenin vatansever, asli unsuru kardeşlerimizsiniz. Bu meydanı şereflendiren Denizlili kardeşlerime sesleniyorum. Sakın ola ki bu arkadaşın sözlerine aldanıp bir kalp kırmayın."

'YEREL SEÇİMDE BİZ OYLANMIYORUZ'

Yerel seçimde liderlerin oylanmadığını söyleyen Akşener, "Biz tartıya çıkmıyoruz. Siz muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz. Türkiye yerel seçimlere Mehter marşı eşliğinde savaşa götürülüyormuş gibi gidiyor. Bu dili cezalandıracaksınız. Ceketini assa seçtirecek duruma geldi. Bu kibirlendirdi, şımarttı. Hangi arabaya bindiği belli olmasın diye aynı arabadan 20 taneyle dolaşıyor. Evet kibirlenme padişahım senden büyük Allah var. Ben bu arkadaşı iyi tanırım 31 Mart akşamı, bu saydığım yerlerde ışıklar yandığı zaman gece yarısı çıkacak diyecek ki. 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım.' Damat gitti attaya. Hemen bakanlar değişti. Şaka gibi bir Tarım Bakanı var. Biliyor musunuz Avrupa'nın en büyük, hayvan yetiştiriciliğinde birinci ülkeymişiz. Yahu bu anguslar nereden çıktı? Şöyle gözlerinize bakmayı unuttu ya. Şöyle bir gözlerinize bakacak. 17 yıl sonra seçmen velinimet olacak. 31 Mart'ta sandığa gittiğiniz zaman şu kulağı şöyle bir çekeceksiniz, şak diye yerine oturacak, ondan sonra mazot, elektrik, doğalgaz zammı geri gidecek. Muhalefete güç verirseniz, o kulağı çekerseniz, kadınlara sesleniyorum şu anne terliğini atarsanız, 1 Nisan'dan itibaren seçmen velinimet olacak. Terörist olan çiftçiye 'ne yapayım abi denecek', emekliye yüzde 10 zam yaptılar, kendisine yüzde 26. O zaman diyecek ki emekli kardeşlerim anladım. Çünkü 2024 yılında arkadaş tartıya çıkacak. 4 yılda istihdam yapılmasını istiyorsanız o kulağı bu şekilde çekeceksiniz Bak kendi kulağımı kıpkırmızı yaptım ve siz de kızartacaksınız. Her türlü iddiaya varım eğer bu kulak çekilirse, bu saydıklarımın hepsi olacak. Ama tersi olursa o zaman zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işsizlikle ilgili açıklamalarını da hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Damat bakan 2.5 milyon insana iş imkanı yaratacağını söyledi. Kapanan fabrikanın yerine yenisi kurulmadığına göre bu 2.5 milyon insana nasıl iş bulacaklar? Cumhuriyet'in tüm varlıklarını sattılar, yerine koymaya kalksanız 250-300 milyar dolara yerine koyamazsınız. En son Tank Palet Fabrikası gitti gümbürtüye. Cumhurbaşkanına sormak isterim, (Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp) sizi de katmak isterim Sayın Kılıçdaroğlu, o fabrikayı Katarlılardan almak için uçağını bir satsın; Millet olarak biz o fabrikanın çalışması içini her türlü katkıya hazırız. Ben emekliyim, üç aylık maaşımı hemen bağışlayayım. O 500 milyonluk uçağını satması kaydıyla. Hani beka meselesi var ya bu beka meselesi fabrikamızı yerine koysun."

'BEKAYI BEN KOLTUK BEKASI SANDIM'

AK Parti ve MHP'nin beka tartışmalarına da değinip, eleştirilerde bulunan Akşener, "Bekayı ben ilk önce koltukların bekası sanmıştım. Ne olduğuna bir baktım, (Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelip) tanzim satışlar dediniz ya varlık kuyrukları. Birbirlerine söylenmedik söz bırakmadı bu arkadaşlar. Sayın Bahçeli, Haliç'te 41 kere yıkayacaktı. Seçmen bunu kabul etmedi. Bu riyakarlığı kabul etmedi. Sonuç itibariyle 'beka meselesi nedeniyle bir araya geldik' demek zorunda kaldılar. Eğer ülkede bir beka meselesi varsa 17 yıldır sen yönettin, sebebi sensin. Hendekleri hatırlayan var mı. Kaç şehit var? 793 şehit var. Bunun hesabını verdin mi sen kardeşim? Habur'u, Oslo'yu, Dolmabahçe'yi hepimiz hatırlarız. Hendekler kazılırken askere polise kafasını çevirten kim? Ama bu ülkede bir beka sorunu varsa sebebi sensin, ama bunu niye yapıyorlar? Ekonomiyi konuşmayalım diye. İnadına ekonomiyi konuşacaksınız" dedi.

KEMAL KILAÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkesin huzurunda Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü bize dediler ki 'partiyi kuramazlar' dediler. Kurdurdular. 'Seçime giremezler' dediler, kapıyı kilitlediler. Desteklediler. Teşekkür ediyorum size. Eğer mecliste bu güç birliği olmasaydı asgari ücretteki o zammı yaparlar mıydı? Bu mezar-pazar olayında demek ki bu siyasi partilerden birisi diğerine dahil olacak. Ama burada küçük ortağa seslenmek zorundayım. Erdoğan'ın ipiyle kuyuya inmeyin. Vallahi içerisinde kalırsınız ha. Sabah söylediğini akşam inkar eder" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar'ı yanına çağıran ve nüfus cüzdanını gösteren Meral Akşener, "Tek bir nüfus cüzdanımız var aha da bu. Tapu da bu. Asla bu nüfus cüzdanının dışında torpilin olmayacak. Asla bu nüfus cüzdanı dışında kayırdığın adam olmayacak. Asla bu nüfus cüzdanını yere düşürmeyeceksin, düşürtemeyeceksin. Beraber olduğumuz için mutluluk duyuyorum, heyecan duyuyorum" dedi.

İki lider konuşmalarından sonra tek tek kürsüye çağrılan başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı, ardından alandan ayrıldı.

3)DSP LİDERİ AKSAKAL: EMPERYAL SİSTEMİN SALDIRISI ALTINDAYIZ

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışması kapsamında çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlara seslendi. Hükümet Konağı önünde seçim otobüsü üzerinde konuşan Aksakal, seçimlerin yaklaştığını ve sandık başına gidileceğini belirterek, şunları söyledi: "Diyeceksiniz ki, bu seçimler neden bu kadar önemli. Size şunu söyleyebilirim 17 senedir bir iktidar eliyle yönetiliyoruz. Vatandaş 2008-2009'dan sonra çok ciddi sıkıntılar içerisine sokuldu. Ekonomimiz tıkandı, gemi karaya oturdu. Bizlere Erbakan hocamızın dediği gibi pansuman tedbirlerle uzatmaları oynatıyorlar. Parlamentodaki muhalefet partililerinde zaten derman kalmamış. AK Parti iktidarlarıyla 16 yıldır birlikte yollarına devam ediyorlar. Geçen yıl uyduruk bir şekilde ittifak hikayeleri çıkardılar. Millet 24 Haziran'da ne olduğunu anlayamadan sandık başına gitti. Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız. Bunun önüne geçmemiz lazım. Halk yeniden ağırlığını ortaya koyması lazım. Demokratik Sol Parti seçimlere katılıyor diye rahatsız olan çevreler var. Bunları görüyorsunuz izliyorsunuz. İstedikleri kadar rahatsız olabilirler. DSP, 33 yıllık bir partidir. DSP'nin kurucusu dünyanın önünde şapka çıkarttığı bir lider olan Bülent Ecevit tir. Bizi geçen sene seçimlere sokmadılar biliyorsunuz. Ama nereye kadar yine seçimlere katılacağız. Hep birlikte bu ülkeyi yine kardeşçe, yine dostluk içerisinde, yine halkça paylaşan bir sisteme el birliğiyle kavuşturacağız."

Büyükşehir yasası ile şehrin bütün sınırlarını belediye sınırlarına alınmasına tepki gösteren Aksakal, "Türkiye için bir katliam yasasıdır. Bunu çok net söylüyorum. Çiftçiyi, üreticiyi, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir yasadır, tehlikeli bir yasadır. İnşallah 2023'te devleti tekrar aldığımızda bu bütün şehir yasasını değiştireceğiz. Siyaset bu değil, siyaset üreterek inşaları geçindirmektir. Hampadan paralar ile geçinmek değildir" dedi.

==================================================

4)ÇAVUŞOĞLU: 'TÜRKİYE ÇIKARINA GÖRE HAREKET ETMEK DURUMUNDADIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir programı kapsamında, merkez Aletıeylül ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, bazılarıyla sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Türkiye'nin artık kendi kararlarını aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye'nin çıkarları neyse o çıkarına göre hareket etmek durumundadır ve ihtiyacı neyse onu karşılamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı, Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık. Sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz, nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu.

'DİĞER NATO ÜYELERİNE BAKACAKSIN'

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz NATO'nun müttefiki isek ve de dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa, o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa, sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO müttefiki olmayan bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO üyelerinin dışından ürün alamaz' dersen, bir, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? İkincisi bunun esasen çerçevesini de NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir ülke devlettir, dolayısıyla savunma sistemi dahil, alım sisteminde bağımsız hareket edebilir. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız."

S400 AÇIKLAMASI: BAZEN PENTEGON'DAN BAZEN BAŞKA YERLERDEN FARKLI FARKLI SESLER GELİYOR

S-400'ler konusunda ABD yönetiminden farklı sesler geldiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor. Ama bazen Pentegon'dan bazen başka yerlerden farklı farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan ABD Devlet Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcıysa Amerika'da da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır. Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın söyledikleri ortadadır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından partisinin Altıeylül seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Doruk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı. Çavuşoğlu açılış sonrası kentten ayrıldı.

5)BAKAN KURUM;'BU ÜLKE CHP DÖNEMİNDE NE ZAMAN BAHARI GÖRDÜ Kİ?'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki programına Kemalpaşa ilçesi ziyareti ile devam etti. Kemalpaşa'da mini miting yapan Bakan Kurum, burada Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyledi. Kurum, "Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablo çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. ve piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz, Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçten en son darbe girişimine kadar bu millet liderimizin arkasında durdu. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. İşte görüyoruz ki ülkemizde tüm meydanlarımız milletimizin sevgisi ile dolup taşıyor. Cumhur İttifakı kağıt ve kalemle oluşturulmadı. İçinde ülke sevdası, karşılıklı saygı var. Devletin ve milletin bekası var" dedi.CHP'nin seçim sloganına da değinen Bakan Kurum, "CHP'nin sloganı 'Martın sonu bahar.' Ben de buradan soruyorum; Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, kalbinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz, çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. 31 Mart'ta çöp, çamur, çukur siyaseti güdenler kaybedecek" diye konuştu.

'BELEDİYELER 7/24 ÇALIŞACAK'

Seçmenin, 'Önce millet, memleket' diyen Cumhur İttifakı'na sığınacağını söyleyen Bakan Kurum, "İzmir ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi. 31 Mart seçimlerinde bu değerini görecek. İzmir için gece gündüz çalışmaya hazırız. Yeter ki sizin derdinizle dertlenen belediye başkanları olsun. İşte Kemalpaşa'da var" dedi. Vatandaşa hizmet etmek için çabaladıklarını söyleyen Kurum, "Belediyelere genelge gönderdik. Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak. Belediyede gece gündüz hizmet edecek birini bulacaksınız ve talepleriniz anında karşılanacak" diye konuştu.

'ERZURUM'A HIZLI TREN NE ZAMAN GELECEK?'

Bakan Murat Kurum konuştuğu sırada bir kişi, "Erzurum'a hızlı tren ne zaman gelecek?" diye sordu. Bunun üzerine gülümseyen Kurum, "Erzurum'a hızlı tren mi? Kemalpaşa'dayız amca. Kemalpaşa'ya bir getirelim de Erzurum'a da getiririz" yanıtını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemalpaşa'da yapılan millet bahçesinin, Binali Yıldırım'ın adı ile açılacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini de kaydetti.

UĞUR: MEYDAN OKUYORUM

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Arif Uğur ise yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Rıdvan Karakayalı'ya çağrıda bulunarak, "Rıdvan Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını getirsin. Biz de getirelim. Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim" dedi.

6)HDP'Lİ TEMELLİ: 31 MART TÜRKİYE AÇISINDAN HAYIRLARA VESİLE OLACAK

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bitlis'te partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Temelli, "Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız. Türkiye'de AKP ve MHP bloğunu geri iteceğiz. 31 Mart Türkiye açısından hayırlara vesile olacak. Recep Tayyip Erdoğan için de emeklilik işlemlerinin başlangıcı olacak" dedi.

Seçim bürosunun açılışına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yanı sıra Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, Bitlis Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek ve partililer katıldı.

'KAYYUMLARI SÜPÜRÜP ATACAĞIZ'

Belediye başkan adayları ile barış güvercinleri uçurarak konuşmasına başlayan Temelli, 31 Mart seçimlerinde tüm kayyumları süpürüp atacaklarını söyledi. Temelli, şöyle konuştu:

"Hükümet, 2 yıl boyunca ülkeyi olağanüstü hal ile yönetildi. OHAL boyunca bu ülkede her türlü kötülüğe, baskıya, şiddete şahitlik yaptık. Şimdi kalmış diyorlar ki; OHAL döneminde yaratmış oldukları kayyuma hukuken haklıydı. Hayır? Kayyumlar hukuksuzluktur, bir halkın iradesini yok saymaktır. Bu irademizi yok sayanlara, en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Tüm kayyumları süpürüp atacağız. Sokaklarımızda kırıntıları bile kalmayacak. O kayyumu savunanlar da, onlarla beraber gidecekler. Bu kayyumu atayanlar, bu kötülüğü bu halka yapanlar, kayyum diliyle bu halkın hakkını gasp edenler, sizin hakkınızı çalanlar, hiç yüzleri kızarmadan bir de dönüp bu halka diyorlar ki; defolun gidin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim yurdumuz, burası bizim vatanımız. Biz buradayız, yan yanayız bir adayız ve 31 Mart'ta sandıklara gidiyoruz. Bu ülkenin beka sorunu yok. Her yerde söyledik. Bu ülkenin işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı yolsuzluk hırsızlık sorunu var. Bunlara çözüm üretemeyen bir iktidar var. O zaman gideceksiniz. Ülkenin beka sorununda 17 yıldır iktidarda olan bir parti bahsedebilir mi? Yalan burada saklı. HDP hakikatin sesidir. Bu sese tahammül edemeyenler sabah akşam bizi suçluyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye'deki tarım sorununu çözeceğiz, hem de bu zenginliği üreterek işsizliğe yoksulluğa çözüm üreteceğiz. Kadınlar, sosyal hayatta ve istihdamda kendilerine yer bulacak. HDP kadın partisidir ve HDP iktidara gelecek. Şimdi bu ülkeni değerlerine sahip çıkma zamanıdır. O yüzden gelin canlar bir olalım, gelin omuz omuza verelim. 31 Mart'a çok az kaldı. 25 gün boyunca 7/24 çalışacağız. Her eve herkese gideceğiz. Bugün gönlü burada olan, vicdanı burada olan ama gelemeyen, gelmesi engellenen herkese biz gideceğiz."

'AKP-MHP BLOĞUNU GERİ İTECEĞİZ'

Temelli, tek başlarına iktidara gelemedikleri yerlerde demokrasi güçlerini iktidara taşıyacaklarını ifade ederek, "Her yerde tüm kayyum atanmış. 31 Mart seçimlerinde HDP'yi iktidara taşıyacağız. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız ve Türkiye'de AKP ve MHP bloğunu geri iteceğiz. Bu seçim Türkiye açısından hayırlara vesile olacak. Recep Tayyip Erdoğan için de emeklilik işlemlerinin başlangıcı olacak. Hep birlikte geleceğimizi var edeceğiz. Çoğulcu, demokratik ve laik bir Cumhuriyeti inşa edeceğiz" diye konuştu.

7)GENÇ'TE CHP YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti. Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:

"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl'de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dedi

Altınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini söylerine ekledi.

Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü (2)

8)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) için Ardahan Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Hüseyin Çetin Kuşdili için dualar okundu, ardından İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından helallik istendi. Şehidin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.

NİŞANLISININ INA SARILDI

Törende, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan ayakta durmakta güçlük çekti. Melek Cansu Tavşan, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşını taşıyan ambulansın ön koltuğuna oturan Melek Cansu Taşvan, nişanlısının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

9)UŞAK'TA TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ

UŞAK- İzmir karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 7 gün süren yaşam mücadelesini yitiren polis memuru Emrah Toksoy'un (28) cenazesi, memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un, izinli olduğu 26 Şubat'ta kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobili, Uşak- İzmir karayolunun 18'inci kilometresindeki Güre köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilde yaralanan Toksoy, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Toksoy, önceki gün hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen polis memuru Emrah Toksoy'un cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine getirildi. Toksoy için Bölüktepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ve çok sayıda kişi katıldı. Toksoy'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

10)İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 2 KİŞİ, OTOMOBİLLE 500 METRELİK UÇURUMDAN UÇARAK ÖLMÜŞ

BOLU'nun Seben ilçesinde, önceki günden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu. Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan önceki gün sabah saatlerinde otomobille Seben ilçesinde bulunan tatil merkezi Seben Kaya Evleri'ne gitmek için yola çıktı. Önceki günden beri Arıkan ve Arslan'dan haber alamayan yakınları dün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti. Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı.

Jandarma, Mehmet Arıkan'ın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini, önceki günden beri haber alamayan yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınları 500 metre aşağıdaki parçalanmış haldeki otomobili görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Arıkan ve Arslan'ın cesetleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından bulundukları yere orman yolundan giden iş makinesi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)İKİ AİLENİN KAVGASINDA CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, 200 POLİS MÜDAHALE ETTİ

KONYA'da, komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alınana döndü. Yaklaşık 200 polisin müdahalesinde, biber gazı ve gaz bombası fişeği atılarak taraflar uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şans eseri yaralanan olmazken, polisin mahalledeki önlemi sürüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi. Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı. Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı.

Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.

12)BEBEK MOBİLYASI SATAN DÜKKANIN CAMINA 'BENZİN' DÖKÜP, ATEŞE VERDİLER

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

13)EVİNE KURDUĞU ÖZEL DÜZENEKLE UYUŞTURUCU İMAL EDERKEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evine kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren S.P. yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P.'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Polis, eve düzenlediği operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek buldu. Detaylı yapılan arama, dolap içinde Hint kenevirleri, hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirdi.Gözaltına alınan S.P. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarını telefonla irtibata geçerek satışını yaptıklarını belirledi. Polis, mahkemeden aldığı arama kararı ile şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilirken, U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., yakalandı. Adresinde bulunamayan M.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 5 şüphelinin soruşturması sürüyor.

14)EGE'NİN EN BÜYÜK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNİN TANITIMI YAPILDI

DENİZLİ'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisteki ilk nikahı kıydı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlatılan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Hizmete açılmayı bekleyen ve eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin ismini taşıyan 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, basına tanıtıldı.

Tanıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve daire başkanları katıldı. 500, 1000 ve 2 bin kişilik 3 salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu ve fuaye alanlarının bulunduğu tesis, davetliler tarafından gezildi. Gezide özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı gezegen evi dikkat çekti.

'EGE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizlimizde kültür ve sanatın kalbinin atacağı, birçok ihtiyacı yerine getireceğimiz ve birçok etkinlik yapacağımız tesisimizi tamamladık. Ege Bölgesi'nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimizde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek. Toplantı, konferans ve konser salonlarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İçerisinde bulunan gezegen evi dediğimiz gezegen evi ile çocuklarımıza eğitimler vereceğizö dedi. Başkan Zolan, bilim, kültür ve sanatın merkezi olacak tesisin 10 Mart 2019 Pazar günü açılacağını ifade etti.

İLK NİKAHI BAŞKAN ZOLAN KIYDI

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonunda ilk nikahı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Hatice-Murat Tatlı çiftine mutluluklar dileyen Başkan Osman Zolan ve şahitler, evliliğin karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde uyumla devam etmesi temennisinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin Hatice Altay-Murat Tatlı çiftine evlilik sürecinde destek olduğu ifade edilirken, önceki gün gerçekleşen geleneksel gelin bohçası götürme merasimine Başkan Osman Zolan'ın eşi Berrin Zolan'ın da katıldığı ifade edildi.

15)KONYA'DA 'ŞİVLİLİK' COŞKUSU

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra çocuklar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği bugün sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya'ya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Üç aylarının gelişinin kutlanması için düzenlenen gelenek gereği, bugün hava karardıktan sonra düzenlenen 'Fener alayında' çocuklar kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçurdu, sokak aralarında ise lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar, gelenek gereği sabah erken saatlerde ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

