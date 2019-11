DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

12.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:15

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (2)

*200 metre uzaklıktaki ilkokul ve ortaokul tedbir amaçlı boşaltıldı.

İSTANBUL,

Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

2 - VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.

3- BEYOĞLU'NDA DEHŞET... KENDİSİNE PARA VERMEYEN KADINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLADI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu Dolapdere'de vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu turist kadın kendisinden para isteyen Filistinli kişinin saldırısına uğradı. Turist kadından para alamayan saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü.Olay Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde bulunan vize başvuru merkezinin önünde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32) annesi ve bir yakını işlemler için vize başvuru merkezine girince dışarıda beklemeye başladı. Turist kadının yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince, saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun 4-5 yerine sapladı.

ÇEVREDEKİLER YAKALADIKadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İhbardan 1,5 dakika sonra gelen polis ekipleri saldırganı kelepçe takarak gözaltına aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadına olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Bu sırada vize başvuru merkezinden çıkan turistin annesi kızının saldırıya uğradığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Yaralı turist daha sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların yakalayıp döverek etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Vatandaşlar sağlık ekiplerinin saldırgana ilk müdahalesi sırasında tepki gösterdi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Filistinli Nasına Sudqı (30) tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay yerinde toplanan kalabalık-Vatandaşların yakaladığı yerdeki kelepçeli saldırgan-Saldırıya uğrayan turist kadın-Sağlık ekiplerinin kadına ilk müdahalesi-Kadının ambulansa götürülmesi-Saldırıya uğrayan kadının annesinin feryatları-Vatandaşların yakalayıp dövdüğü saldırgana sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi-Vatandaşların saldırgana tepkileri-Görgü tanıkları ile röportajlar-Saldırganın ambulansa taşınması-Olay yerindeki polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

4- ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU OKUL YOLU

- Sultangazi'de 4 okuldan dağılan yüzlerce öğrenci tehlike dolu yolda evlerinin yolunu tutuyorOtobüs ve minibüslerin yetersiz kaldığını söyleyen öğrenciler hafriyat kamyonlarının da geçtiği yolda otostop çekiyor.Öğrenciler arasında zaman zaman kavgalar da çıkıyor

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, Sultangazi'de yakın mesafede bulunan 4 okulun öğrencileri okula ve evlerine gidebilmek için her gün kilometrelerce yürüyor. Toplu ulaşımın yetersiz, servisin pahalı olduğu belirten öğrenciler hafriyat kamyonlarının da kullandığı yoldaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde eğitim veren 4 farklı lisenin öğrencileri, okula ve evlerine gitmek için her gün hafriyat kamyonlarının da geçtiği yolda uzun süre yürümek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarında da tıka basa yolculuk yapan öğrencilerin zorlu ve tehlikeli yolcuğunu görüntüledi. Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da her gün kilometrelerce yol yürüyor. Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrenciler otobüslerin seyrek geçtiğini söylediler. Yürüyüş sırasında bazı öğrencilerde otostop çekerek evlerine gidiyor. Hafriyat kamyonlarının da kullandığı yolda her gün otostop çekerek evlerine giden bazı öğrenciler ise toplu taşıma seferlerinin artırılmasını talep ediyor.

KAVGA EDEN ÖĞRENCİLER KAMERADA Trafiğin en işlek olduğu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde zaman zaman öğrenciler arasında tekmeli yumruklu kavgalar yaşanıyor. Akan trafiğin içinde kavga eden öğrenciler kendi canlarını tehlikeye atarken, sürücülere de zor anlar yaşatıyorlar. Kavga eden öğrencileri ise yoldan geçen sürücüler araya girerek ayırıyor.

Okuldan çıkan öğrenciler-Yoldan geçen hafriyat kamyonu-Dolu otobüs ve minibüsler-Öğrencilerle röp-Kavga eden öğrenciler-Bir kamyonetin kasasında yolculuk eden öğrenciler-Yolun havadan görüntüleri

5- BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA

Murat SOLAK/İSTANBUL, Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ters yoldan dönmek isteyen 34 M 1266 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi ile ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yan yatan minibüs çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla itildiği görüldü. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görgü tanığı Hüseyin Gül,"Minibüs tersten dönülmemesi gerek yerden döndüğü için karşıdan gelen araca çarptı ve minibüs devrildi. Burada ayda bir mutlaka kaza oluyor. Burada tersten gelenler çok ileride ışıklar var. Ayda bir büyük kazalar oluyor. Toplam 6 yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza bir benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde ters yoldan dönmeye çalışan minibüs, hafif ticari araçla çarptıktan sonra yan yatıyor.

Kazaya karışan minibüsten görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Hüseyin Gül röp-Vatandaşların minibüsü kaldırmak için itmeleri-Güvenlik kamerası görüntüsü-Genel ve detaylar

6 - SANCAKTEPE'DE ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN BABASINA DA CEZA: 4 YIL 2 AY

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA13 yaşındaki R.A babasına ait araçla yaptığı kazada 2 çocuğun ölümüne neden olmuştu. R.A.'nın babası da kazadan sorumlu tutularak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldıSancaktepe'de 13 yaşındaki R.A., 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak kapıda bekleyen aracı kullanmış, bir süre sonra da kaza yaparak 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne, 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan R.A., yargılandığı İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÇOCUĞUNUN YAPTIĞI KAZA NEDENİYLE BABAYA DA DAVA AÇILDIAynı suçtan dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.A.'nın babası İlhan A. hakkında da dava açıldı. İlhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, olaydan önce sık sık yaşı küçük çocuğuna aracı vererek şehir içinde kullanmasına müsaade ettiği, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği, bu nedenle de olayda kusurlu olduğu belirtildi. İlhan A. hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİİlhan A.'nın iddianamesi İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlhan A. yargılama aşamasındaki savunmasında oğlunun olay günü kendisinden habersiz aracın anahtarını aldığını belirterek kusursuz olduğunu savundu. SAVCI BERAAT İSTEDİ18 Temmuz 2019 tarihinde yapılan 6. celsede duruşma savcısı Osman Bekmezci, sanık İlhan A.'nın olayın asıl faili olan oğluna aracın anahtarını verdiğine dair cezalandırılmasına yetecek delil bulunmadığını gerekçe göstererek, sanığın beraatine karar verilmesini istedi. KARAR DURUŞMASI BUGÜN YAPILDIDavanın karar duruşması bugün yapıldı. Sanık İlhan A.'nın katılmadığı karar duruşmasına, kaza sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun ve yaralanan 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin aileleri ile tarafların avukatları katıldı. Sanığın Avukatı Mehtap Aküzüm, olay günü müvekkilinin evde uyuduğunu beyan ederek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Müştekilerin Avukatı İsmail Kaya, dinlenen tanıkların sanığın birden fazla kez aracı kullanması için yaşı küçük olan oğluna verdiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

ÇOCUĞUYLA AYNI CEZAYI ALDIKısa bir ara veren mahkeme, İlhan A.'yı, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yeri, meydana gelen zararın ağırlığını gerekçe göstererek, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. İlhan A.'nın cezası, "İyi hal" indirimi ile 4 yıl 2 aya düşürüldü. Mahkeme, meydana gelen zararın ve kusurun ağırlığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığın cezasını para cezasına çevirmedi.

NE OLMUŞTU ?Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak dışarıya çıkıp aracı kullanan 13 yaşındaki R.A., kısa süre sonra kaza yapmış, 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğun ölümüne ve 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, R.A.'nın yaptığı kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin de yaralandığı belirtilmişti. İddianamede R.A.'nın, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan R.A., 6 Aralık 2017 tarihinde yapılan duruşmada, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olaydan sora tutuklanan R.A., yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalmıştı. Olay nedeniyle R.A.'nın babası hakkında da ayrı bir dava açılmıştı.

ARŞİV

7- 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntüsü-Çocuğun sokaktaki görüntüleri

8- "ISLAK İMZA KUMPASI" DAVASINDA SANIKLARIN YURTDIŞI YASAKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHAErgenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, sanıkların yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılması ve yeni bilirkişi raporu alınması talepleri reddedildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10. duruşmaya, 13 tutuksuz sanık ile başka suçtan tutuklu sanık Eyüp Kandemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, müdahillerden eski CHP Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek de hazır bulundu. Müdahillerden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ise avukatı İlkay Sezer temsil etti.Sanıklardan Burhanettin Cihangiroğlu'nun dosyasının, 21 Ekim 2019 tarihli oloğanüstü duruşmada verilen kararla ayrılarak başka bir esasa kaydedildiği tutanağa geçirildi. Daha sonra söz verilen bazı sanıklar adli kontrol tedbirleninin kaldırılması ve dijital materyallerle ilgili yeni bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu. Sanıklardan Nazmiye Aktaş, kendisiyle ilgili iftira atıldığını ve eşiyle FETÖ sayesinde evlendiğinin söylendiğini belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlardan mücadeleyle geçtiğini savundu. Sanıklardan Özlem Karslı, "Yurtdışı ile işimiz oluyor. Gidip gelmem zor oluyor. Yurt dışı çıkış yasağı etkiliyor, kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Sanık İsmail Çakır ise "Bir an evvel beraatini talep ediyorum" dedi.

ÇİÇEK: "SANIKLARIN SORUMLULUĞU BÜYÜK"Müdahil Dursun Çiçek ise kendisinin de içinde olduğu dava konusu olayın FETÖ'nün kumpası olduğunu belirterek "Bu kumpas olmasaydı 15 Temmuz'a gelmezdik. Bunu yüzde yüz emin olarak söylüyorum. Üstelik yaşamış bir cumhuriyet aydını olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu yargılanan sanıkların sorumluluğu o kadar büyük. Bizim tutuklanmamız, meslekten atılmamız, yıllarca cezaevinde kalmamız bu,15 Temmuz'un hukuken hazırlık hareketleridir. Yani bu süreç yaşanmasaydı kesinlikle 15 Temmuz denilen o karanlık geceyi biz yaşamayacaktık. Bu açıdan Genelkurmay Başkanı'nın bile baskı altına alındığı bir ortamda jandarmada, adli tıpta memurların baskı altına alınmadığını, yargıçların baskı altına alınmadığını vesanıkların 'baskı altında olmadık' demeleri doğru değildir" dedi.

11 HAZİRAN'A ERTELENDİMahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurtdışı yasaklarının kaldırılması ve yeni bilirkişi raporu alınması taleplerini reddederek, duruşmayı 11 Haziran 2020'ye erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu hazırlanan 143 sayfalık iddianamede, Ergenekon davasının sanıkları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve avukat Serdar Öztürk "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 18 sanığın "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

ARŞİV

9- VALİ YERLİKAYA, BAŞAKŞEHİR SEHİR HASTANESİ ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından, hastane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, hastanenin inşa sürecine 2017 yılında başlandığını belirterek, "Yüzde 78 oranında inşası 2 yıl içinde tamamlanmış, Türkiye'nin üçüncü büyük sağlık yatırımı projesindeyiz. Çok önemli bir hizmet, dünyanın en büyük sismik izolatörünün üzerinde olan bu yapı depreme dayanıklılık açısında fevkalade güçlü bir yapı olarak karşımızda duruyor. 2 bin 682 yatağa sahip, 23 bin 600 hastanın şifa bulmak için fırsat bulduğu bir hastane. Türkiye'nin üçüncü ama İstanbul'un en büyüğü. ve gerçekten de çok keyifli bir proje olduğu görülüyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Projeyle ilgili birkaç kelam etmek haksızlık olur. Aslında saatlerce bu projeyi anlatmamız gerekir" dedi.

"PROJEYİ 2020 YILI HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR"Vali Yerlikaya, şöyle devamm etti: "Bu projeyi 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyorlar. Ama bu projenin dışında koordinasyon gerektiren bazı ihtiyaçlarımız var. Bir metro hattı ve şehir hastanesinin içinde olması gereken yapı devam eden bir metro istasyonu var. Bu istasyonun uzunca bir zamandan beri yapılamadığını arkadaşlarımız az önce söylediler bize. Aynı zamanda etrafındaki Başakşehir şehirlerarası yol bağlantılarıyla ilgili de yapılması gereken bazı gelişmelerden bahsettiler. İnşallah biz bunu buradan aldığımız bilgilerle beraber en geç pazartesi günü Valilikte, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle, Başakşehir Belediyemizi, inşaatı yapan firmalarla beraber oturacağız. Koordinasyonu gereken, eş güdümü gereken neler varsa onları masaya yatıracağız. Bir tane arzumuz var, İstanbullu hemşerilerimizin, bu güzel sağlık yatırımını zamanında ulaşım ağı ile beraber hizmete kavuşması."

PROJE HAKKINDARönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yüzde 78'i tamamlandı. Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşması amaçlanan projede, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa edilecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2020 yılının Haziran ayı sonunda açıldığında, 2 bin 68 adet sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binasıö unvanına da sahip olacak. Hastane 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olacak.

Yerlikaya'nın açıklamalarıŞantiyeden görüntülerHastanenin maketi Detaylar

