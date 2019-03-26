Devletten Girişimciye Yenilenebilir Enerji Desteği

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da bir girişimci, devlet desteğiyle kurduğu güneş enerjisi tesisinde enerji üretimine başladı.

Yıllık güneşli gün sayısının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı girişimciler, bu potansiyeli değerlendirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden faydalanıyor.

Bu girişimcilerden biri olan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Eyyüp Kan, TKDK'nin sunduğu yüzde 65 hibe desteğinden faydalanarak, kullanılmayan tarlasına 4 milyon lira kaynakla güneş enerjisi tesisi kurdu. 4 aydır faaliyet yürütülen tesiste yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirilecek.

Genç girişimci Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir projeyi yıllar önce hayata geçirmek istediğini ancak finans sıkıntısı yaşadığını belirtti.

TKDK'ye sunduğu projesinin kabul edilmesiyle yüzde 65 hibe desteği aldığını anlatan Kan, 4 milyon liralık yatırımı bu destekle uyguladığını kaydetti.

Kan, 4 aydır üretim yaptıklarını bildirerek, "Diğer yatırımcılara da TKDK'nin sunduğu projelerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Devlet bütün bu iş imkanlarını girişimciler için sunuyor. İnşallah bundan sonra Diyarbakır'da çok sayıda güneş tarlası göreceğiz." diyen Kan, hedeflerinin, tesisin kapasitesini artırmak olduğunu ifade etti.

Taşlık arazilerde kuruluyor

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş de tarım üretimine elverişli olmayan taşlık arazilerde güneş tarlası kurulmasına izin verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2019 yılında yeni çağrıyla Türkiye'de 42 il için 1,5 milyar lira kaynak ayrıldığını, bu iller arasında Diyarbakır'ın da bulunduğunu dile getiren Güneş, üreticileri bu kaynaktan yararlanarak, bölgede enerji yatırımı yapmaya davet etti.

"Farkındalık oluşturduk"

Güneş, "Silvan ilçesinde 4 yenilenebilir enerji projesi var. Kapasiteleri 500'er kilovat. Bu projelerden ikisini destekledik. Desteklediğimiz projelerin yatırım tutarları 4 milyon lira, sağladığımız hibe ise 2 milyon lira. Verdiğimiz destekle farkındalık oluşturduk. Önümüzdeki çağrı döneminde de bu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Güneşten enerji elde etmeyi yaygınlaştıracağız ve yenilenebilir enerji projelerinin Diyarbakır'da yaygınlaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Girişimcileri TKDK'nin hibelerinden faydalanmaya davet eden Güneş, Diyarbakır'da kullanılmayan tarlaların güneş enerjisi tesisleriyle değerlendirileceğini belirtti.

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Bilal Gümüş ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneş enerjisi açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, bu sebeple son dönemde devletin teşvikiyle kurulan tesis sayısında artış sağlandığını söyledi.

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren tesis sayısındaki artışın, Türkiye'nin elektrik enerjisi hanesine de önemli katkı sağladığına değinen Gümüş, bu sayede ilerleyen süreçte ithalatın da azalacağını aktardı.

"Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinin kurulumu son yıllarda oldukça hızlı şekilde artmaya başladı." diyen Gümüş, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam enerji üretiminin yüzde 6'sının güneş enerjisi santrallerinden sağlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA