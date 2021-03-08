Devler Lig'inde Son 16 Turu rövanş heyecanı
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Devler Lig'inde Son 16 Turu rövanş heyecanı

08.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:55
Devler Lig'inde Son 16 Turu rövanş heyecanı

UEF Şampiyonlar Lig'inde Son 16 Turu rövanş maçları yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

UEF Şampiyonlar Lig'inde Son 16 Turu rövanş maçları yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun rövanş mücadeleleri yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen ekipler, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın TSİ 23.00'te başlayacak Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Cüneyt Çakır yönetecek.

Son 16 Turu programı ve ilk maçlarda alının skorlar şu şekilde:

Yarın

23.00 Borussia Dortmund - Sevilla (3-2)

23.00 Juventus - Porto (1-2)

10 Mart Çarşamba

23.00 Liverpool - Leipzig (2-0)

23.00 Paris Saint-Germain - Barcelona (4-1)

16 Mart Salı

23.00 Real Madrid - Atalanta (1-0)

23.00 Manchester City - Borussia Mönchengladbach (2-0)

17 Mart Çarşamba

23.00 Chelsea - Atletico Madrid (1-0)

23.00 Bayern Münih - Lazio (4-1)

Not: Son 16 Turu'nda bütün mücadeleler TSİ 23.00'te başlayacak.

Devler Lig'inde Son 16 Turu rövanş heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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