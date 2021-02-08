DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Babacan ve Davutoğlu basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, yeni anayasa çalışmalarının tamamıyla taktik bir gündem değiştirme çabası olduğunu savunarak, "Burada samimiyet görmüyoruz, iyi niyet görmüyoruz. Özellikle de ülke gündeminin yoksullukla, yolsuzluklarla, yasaklarla boğulduğu bir dönemde sadece suni bir ümit uyandırmak için bir anayasa gündeminin ortaya atılmasını samimi bulmuyoruz." diye konuştu.

Gerçek gündemin ekonomik zorluklar, ekonomide yaşananlar olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Son olarak iktidar yandaşı bir gazetenin gerçekten Türk basın tarihine ve Türk sosyal ahlak tarihine büyük bir rezalet olarak geçecek baş sayfası olayı. O baş sayfayı alıp çerçeveletmek ve Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye göndermek lazım ve imzalarını da almak lazım. 'Bu baş sayfanın mesulleri sizsiniz.' diye. Hani kitap yazarları kitap imzalar ya o gazetenin baş sayfası Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli tarafından imzalanmalı ve Türk siyasetinin, Türk basın tarihinin kara lekesi olarak da duvarlara asılmalı. Gerçek gündem bu."

Davutoğlu, bütün partilerle yakın teması sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirerek, "Bundan sonra gün daha sık görüşme, daha kapsamlı istişarelerde bulunma ve karamsarlığa bürünmüş bu iklim içinde halkımızın önüne sağlam alternatifler koyma günüdür." dedi.

Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle yapılan paylaşımları eleştiren Davutoğlu, "İki güne bir yanındayız kampanyalarıyla ayakta kalmaya çalışması en büyük zaaftır. Bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle bir sosyal destek kampanyasına ihtiyacı olmaz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti niteliğini kaybediyor"

Babacan ise konuşması öncesinde, toplantıda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye'de her alanda sorunların hızla büyüdüğünü savunan Babacan, "Türkiye'de artık 'hukukun üstünlüğü' diye bir kavram, bir ilke neredeyse kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti niteliğini kaybetti, kaybediyor. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bahsetmek asla mümkün değil." dedi.

Türkiye'nin ciddi bir yönetim sistemi sorunu olduğunu öne süren Babacan, yarının Türkiyesi için her alanda hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Babacan, "Gelecek Partisi ile sadece sistem değişikliği değil başka konular, temalar üzerinde de ikili bazda çalışmaya hazır olduğumuzu Sayın Genel Başkan'a ilettim." ifadesini kullandı.

İktidarın Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulamadığını savunan Babacan, "Bu ülkenin sorunlarına köklü çözüm üretmek için çok yoğun çalışıyoruz. Pek çok siyasi parti de bu hazırlık içerisinde, Gelecek Partisi de başta olmak üzere... Bu ülkenin yarınları için her alanda hazırlık yapmalıyız çünkü iş başa düştüğünde hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye vatandaşı herkesin hayat tarzını olduğu gibi kabul ettiklerini, ülkede anayasanın gereği olarak aile kurumunun güçlü olması gerektiğini de savunduklarını belirten Babacan, "Şu anki hükümet kendisine küçük gruplar hedefliyor, kendisine pek de destek vermeyecek grupları gözüne kestiriyor ve düşmanlaştırıyor, terörist ilan ediyor, marjinalleştiriyor. Ülkedeki toplumsal yapı üzerine çok ciddi çatlaklar oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe