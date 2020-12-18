Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

18.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:24

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile...

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile birlikte ilk kez gece havadan görüntülendi.

400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık'ta tören ile açılması planlanan 6'ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi. Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. Projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geç-it, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi'nin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.

Son kesim gece havadan ilk kez görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesiminin ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor. Açılışına az bir zaman kala aydınlatma sistemi devreye konulan son kesim ilk kez gece saatlerinde havadan görüntülendi. Sona gelinen dev projenin gece görüntüsü kendine hayran bıraktı. - SAKARYA

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 00:25:47. #1.14#
title