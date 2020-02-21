Dev market zinciri geçtiğimiz yıl 6,4 milyar TL ciro ile yüzde 23 büyüdü

21.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:38

2020 yılında 100 yeni market ile büyümeye devam etmeyi planlayan CarrefourSA, 2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını açıkladı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılında 6,4 milyar TL ciro ile yüzde 23 büyüdüklerini söyledi. Kartallıoğlu, "Hafta içi günlük ortalama 6 bin, hafta sonu da günlük ortalama 9 bin kişiye hizmet veren Lezzet Arası restoranlarında geçen sene 358 ton balık, 526 ton kasap ürünü tüketildi" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 2020 yılına dair hedefleri değerlendirdi. CarrefourSA'nın "Yeni Nesil Market" anlayışı ile 2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: "CarrefourSA olarak "Yeni Nesil Market" anlayışımızı, yenilenen reyon tasarımından alışveriş için sağladığımız ferah ortama, müşteri deneyimleri çerçevesinde oluşturduğumuz geniş ürün yelpazesinden müşteri odaklı hizmet kalitesine, dijital süreçlerin marketlerimize entegrasyonundan alışverişi keyifli kılan etkenlere kadar bir bütün olarak görüyor, hizmet anlayışımızı bu eksende sunuyoruz. Müşteri deneyimlerini önemsiyoruz. Geçen sene biri İstanbul'daki Metropol İstanbul ve diğeri de İzmir'de Hilltown Karşıyaka olmak üzere iki yeni hipermarket açılışı gerçekleştirerek hiper market sayımızı 30'a çıkardık. Süper ve Mini marketlerimizi yenilemeye devam ettik; yılsonu itibarıyla 371 Süper ve 208 Mini market sayısına ulaştık. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz, bu çerçevede Maslak, Büyükçekmece, Ömerli gibi yerleşim yerlerinde, açılışlar gerçekleştirerek Gurme ağımızı 25'e çıkardık. Tüm bu yatırımlarla 2019 yılını yüzde 35'i kadın olan 10.456 çalışanımızla hizmet verdiğimiz 508 bin metrekare toplam satış alanına sahip 634 market ile bitirdik."

LEZZET ARASI'NDA 2019'DA 358 TON BALIK VE 526 TON KASAP ÜRÜNÜ TÜKETİLDİ

"Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında 2017 yılında çıktığımız bu yolda Forum İstanbul, Marmara Forum, MarmaraPark, Fulya, Naitulus, MaltepePark, Bursa Nilüfer, Adana M1, İzmir Balçova, Mersin Palm City, Metropol İstanbul ve Hilltown Karşıyaka olmak üzere toplam 12 adet Lezzet Arası'nı müşterilerimizle buluşturduk" diyen Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu: "Kasap ve balık reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesinin yanı sıra sulu yemek, salata, tatlı vb. alternatifleriyle gastronomik bir özgürlük sunan Lezzet Arası, market alışverişinden bağımsız bir şekilde, bulunduğu lokasyonlarda büyük ilgi görür hale geldi. Rakamlara baktığımız zaman hafta içi günlük ortalama 6.000, hafta sonu da günlük ortalama 9 bin kişiye hizmet veren Lezzet Arası restoranlarında geçen sene 358 ton balık, 526 ton kasap ürünü tüketildi. Günlük kullanımın haricinde Maltepe Park AVM'deki Lezzet Arası Atölyesi'nde misafirler aşçılar eşliğinde hafta sonları gerçekleşen yemek ve tadım etkinliklerimiz, ilk günden itibaren büyük bir ilgi görür hale geldi."

YAŞ SEBZE – MEYVE, KIRMIZI ET VE DENİZ MAHSULLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI

CarrefourSA'nın son birkaç yıldır yaş sebze – meyve, kırmızı et ve deniz mahsullerinde sürdürülebilirliği odağına alarak gerçekleştirdiği faaliyetlere, 2019 yılında da devam edildiğini aktaran Kartallıoğlu şunları söyledi; "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ile üç yıldır devam eden iş birliğimiz çerçevesinde yıl boyunca müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve en uygun fiyatla taze yaş sebze-meyve ulaştırdık. Kooperatife üye yerli üreticilerin iş birliğiyle üretilen yaş sebze – meyve ve bakliyat ürünlerini, reyonlarımıza taşıyarak ülkemizin en büyük ihtiyacı olan tarımın gelişmesi adına katkı sağlıyoruz.Benzer şekilde sürdürülebilir balıkçılığa olan desteğimiz kapsamında yıl boyunca müşterilerimize 70 – 80 çeşit balık sunarken bir ilke daha imza atarak 2020 yılı başı itibarıyla balık reyonlarımızın bulunduğu marketlerde kara midye satışına başladık. Balık ve deniz mahsulleri konusunda 2019 yılında toplam 8 bin ton balık satışıyla sahip olduğumuz Türkiye'nin 1 numaralı balık perakendecisi unvanını bu sene de devam ettiriyoruz"

Kutay Kartallıoğlu, "Yıl boyunca kaynağı belli, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, veteriner kontrollü, hijyenik şartlarda yetiştirilerek İslami usullere uygun olarak kesilen, yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen kırmızı etleri müşterilerimizle buluşturduk" dedi ve ekledi: "Yaş sebze – meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsullerindeki yerli ürün ve uygun fiyat politikamızla müşterilerin tercihi haline gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Yeni Nesil Market" vizyonu doğrultusunda CarrefourSA marketlerinin "Ünlü Mamuller" reyonu ile hem Türkiye'den hem de dünya mutfaklarından ekmek çeşitlerinden yaş ve kuru pasta çeşitlerine, organik ve glütensiz özel unlu mamullere kadar onlarca ürünüyle müşterilerine hizmet verdiğini hatırlatan Kutay Kartallıoğlu, şarküteri reyonuna da değinerek; "Gastronomik lezzetlerin durağı olan şarküteri reyonumu, 30'a yakın ilden 551 adet peynir çeşidi, ithal peynirler, 335 adet et ürünü ve şarküteri çeşitleri ile göz dolduruyor" dedi.

ÖZMARKALI ÜRÜNLERE EĞİLİM

Carrefour markalı ürünlerin hep hesaplı, hep kaliteli olduğunun altını çizen Kartallıoğlu, sektörde özmarkalı ürünleri geliştiren ve ilk organik öz markalı ürünler çıkaran perakendeci olduklarını belirterek; "CarrefourSA olarak müşterilerimize özmarkalı toplam 500 farklı ürün sunuyoruz. Bu ürünleri reyonlarımıza getirmeden önce tedarikçilerimizi uluslararası geçerli kriterler çerçevesinde seçiyoruz. Bu tedarikçilerin ürünlerini, akredite laboratuvarlarda analiz ettiriyor, ardından müşterilerin gerçekleştirdiği tadım testlerine tabi tutuyoruz. Bu adımlara etiketlerde yer vererek müşterilerimizin bilgilenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu süreçlerin sonrasında ürünler, merkez depolarımızda fiziksel, kimyasal ve duyusal testlere tabi tutuluyor. Soğuk zincir doğrultusunda öz markalı ürünlerimizi reyonlarımıza getiriyoruz, burada da gıda mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyorlar. Tüm bu süreç, periyodik olarak sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Öz markalı ürünler çerçevesinde müşterilerimizin sepet hareketlerine baktığımız zaman 2019 yılında en çok Carrefour marka yumurta, süt, su ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih edildiğini gördük. Geçen seneye göre bu yıl satış hacmimizde yüzde 55'lik bir artış yaşandı" şeklinde konuştu.

E-TİCARET SATIŞLARI, YÜZDE 102 ARTTI

"Dijital dünyada yeniliklere imza atarak müşterilerimize daha iyi bir hizmet anlayışı sunmaya başladık" diyen Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın e – ticaret alanındaki faaliyetlerini şöyle değerlendirdi: "Online alışveriş platformumuz Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100'ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 102 artırdık. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçimizin yüzde 80'i mobil cihazlardan geliyor. Mobil uygulamamızın indirilme sayısı 520 bini geçti. Dijital tarafta müşteri deneyimlerinden yola çıkarak erişilebilirliğimizi artırmak adına Türkiye'nin önde gelen markalarıyla dönemsel iş birliklerine imza atarken Hepsiburada ile HepsiExpress olarak adlandırdığımız iş birliğine başladık. Hepsiburada müşterileri, HepsiExpress üzerinden CarrefourSA kalitesi ve güvencesiyle market alışverişi gerçekleştirebiliyor. Siparişler, CarrefourSA marketlerinde hazırlanarak HepsiExpress müşterilerine ulaştırılıyor."

"GIDA DIŞI ÜRÜNLERDE DE YÜKSELEN DEĞERİZ"

Taze gıdada yakalanan başarıların elektronikten sokak ve evcil hayvanlara, okul alışverişinden oyuncağa kadar gıdanın haricindeki ürünlerde de yakalandığını dile getiren Kartallıoğlu, şunları aktardı: "CarrefourSA olarak gerek beyaz eşya gerekse küçük ev aletleri konusunda çok geniş bir elektronik ürün yelpazesine sahibiz. Marka ve fiyat alternatifleri sunuyor, kampanyalarla müşterilerimizin taleplerine cevap veriyoruz. Gerek marketlerimizden temin edilebilmeleri gerekse Türkiye'nin dört bir yanına kargo hizmetimizin olması, elektronik ürünlerinde CarrefourSA'nın tercih edilmesini sağlıyor. Evcil ve sokak hayvanlarını önemsiyoruz, küçük dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına sürekli olarak kampanyalar düzenliyoruz. Yalnızca evlerdeki değil, barınaklardaki küçük dostlarımızın da ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı önemsiyoruz, kalite kontrol süreçlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirerek hem kaliteli ve güvenilir hem de fiyat alternatifi bulunan kırtasiye ürünlerini ve oyuncakları reyonlarımıza getiriyoruz."

2019'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİNE DESTEK, ARTARAK DEVAM ETTİ

CarrefourSA'nın sürdürülebilir projelerine de değinen Kutay Kartallıoğlu; "2019 yılında Temel İhtiyaç Derneği ve Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'e verdiğimiz desteği sürdürerek ihtiyacı olanlara yardımımızı devam ettirdik. Tarımda çocuk işçiliğine karşı UNICEF ile bu yıl da omuz omuza çalıştık, Dünya Çocuk Günü'nde marketlerimizde çocuklara haklarını anlattık. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz Her Paket Bir Miniğe Destek kampanyası kapsamında müşterilerimizle el ele vererek 1000 çocuğun kırtasiye ihtiyacını karşıladık. Deha Biodizel ile marketlerimizde bitkisel atık yağları toplamayı sürdürdük, Ataşehir Belediyesi ile e – atıkları toplayarak Tohum Otizm Vakfı'na katkıda bulunduk. HayKonFed'le olan iş birliğimizi sürdürerek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olduk" dedi.

2020'DE BÜYÜYEN BİR CARREFOURSA OLACAK

2020 yılının CarrefourSA adına büyüme yılı olacağını vurgulayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: "2020 yılına 100 yeni market yatırımı hedefiyle başladık. Lezzet Arası'nı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. İnsan kaynaklarından market süreçlerine kadar geniş bir alanda dijitalleşme sürecimizi artırarak devam ettireceğiz. E – ticarete odaklanıp farklı platformlardaki erişilebilirliğimizi artıracağız. Yaş sebze – meyve, balık ve deniz mahsulleri ile kırmızı et alanlarında yerel üreticiyi desteklemeye, yerli ürünleri reyonlarımıza getirmeye devam edeceğiz. Unlu mamullere odaklanarak çeşidimizi artıracağız. Outlet alanlarımızı yaygınlaştıracağız. Özmarkalı ürün yelpazemizi genişleteceğiz, yılın hemen başında müşterilerimizle buluşturduğumuz Türkiye'nin özmarkalı ilk organik sütü Carrefour Bio Organik Süt gibi yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA