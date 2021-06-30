Destici'den çocuk istismarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destici'den çocuk istismarına tepki

Destici'den çocuk istismarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Antalya Elmalı'da gerçekleşen hadise ve mahkemenin verdiği tahliye kararıyla ilgili vatandaşlarımızdan yükselen haklı infiali ve çığlığı çok önemli buluyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Antalya Elmalı'da gerçekleşen hadise ve mahkemenin verdiği tahliye kararıyla ilgili vatandaşlarımızdan yükselen haklı infiali ve çığlığı çok önemli buluyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Antalya Elmalı'da yaşanan çocuk istismarı davasında tahliye kararına değinen Destici, "Antalya Elmalı'da gerçekleşen hadise ve mahkemenin verdiği tahliye kararıyla ilgili vatandaşlarımızdan yükselen haklı infiali ve çığlığı çok önemli buluyoruz. Devletin varlık sebebi ve görevleriyle ilgili bir liste yapmamız gerekirse ilk sıraya 'çocuklarımızı korumak' yazmalıyız. Bu tercih bizden çok milletimize aittir ve siyasetin görevi, milletimizin taleplerini yönetime taşımaktır. Bir suç ve zulüm söz konusuysa, o suça ve zulme maruz kalan çocukların ailesi artık devlettir. ve devlet, aile olmanın ciddiyeti, kararlılığı ve sorumluluğuyla görevini yerine getirmelidir. Bir suçu önleyemiyorsanız, yapmanız gereken ilk iş o suça ait cezaları gözden geçirmektir. Bu vesileyle iki tip suç için 'idam cezası'yla ilgili daha önce dile getirdiğimiz teklifimizi ve konunun aslında 'milletimizin talebi' olduğunu tekrar etmek istiyorum. Bu hadiseyle tekrar gördük ki, hukuk sistemimizde önemli eksiklikler ve boşluklar var. Kağıt üzerinde incelerken bile yüreğimizin dayanmadığı vahşete, sapkınlığa maruz kalan evlatlarımızın yaşadığı acıların sorumlularından öncelikle suçun mağdurlarını, genel anlamda da toplumu korumak zorundayız" diye konuştu.

"CEZA İNDİRİMLERİ VE TUTUKSUZ YARGILAMALAR ARTIK SON BULMALIDIR"

"Hukuk kuralları ve cezalar, hiçbir zaman mağdur ve yakınlarının intikam hislerini tatmin etmek gibi ilkel bir bakış açısıyla değerlendirilmemelidir" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun en önemli görevi ve işlevi toplumu korumaktır. Bu da cezaların caydırıcılığı ve suçluların toplumdan tecrit edilmesiyle mümkün olabilir. Toplumda infial uyandıran bu ve benzeri suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden 'ceza indirimleri' ve 'tutuksuz yargılamalar' artık son bulmalıdır. 4. Yargı Paketi adıyla Meclis gündemine gelecek yasa teklifini öncelikle bu hassasiyetle değerlendireceğiz. Ayrıntılarını telaffuz etmeye dahi haya ettiğimiz bu fiillerden daha ağır suç ne olabilir? Milletin vicdanında asla kapanmayacak bu yaraları açan söz konusu hadiseyle ilgili faillerin serbest bırakılmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Hiçbir şey milletimizden, milletimizin istikbali olan çocuklarımızdan, evlatlarımızdan daha değerli, daha önemli değil."

(Mevlüt İşli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Mert Müldür Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Destici'den çocuk istismarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 19:26:45. #1.14#

title