Destek İçin Kilis'teyiz" Etkinliği

Elazığ Belediyesi'nden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında Kilis'e geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup, Fidanlık Kavşağı Cumhuriyet Meydanı'nda kent esnafını ziyaret etti.

Esnaftan alışveriş yapan grup, alınan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Belediyesi Gıda Bankasına gönderdi.

Yanılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tür Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Belediye meclis üyeleri ve işadamları ile geldikleri Kilis'te hem harekata katılan güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonuna destek olmak hem de harekattan olumsuz etkilenen esnafa katkı sunmak istediklerini ifade eden Yanılmaz, " Türkiye tek yürek birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece bu ülke üzerinde oyun oynayanların emelleri boşa çıkacaktır. Biz nasıl 15 Temmuz'da bu ülkeyi bölmek parçalamak ve kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyenleri püskürttüysek ebediyen bu ülkeyi yok etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bu ülkede kardeş bir şekilde sevgiyle muhabbetle yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yanılmaz, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ halkının da kalbinin Kilis ile birlikte attığını vurguladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kara, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu olduğu sürece Türkiye'nin tüm terör örgütlerini bertaraf edeceğini söyledi.