Derinöz faciası kurbanları için mevlit okutuldu
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Derinöz faciası kurbanları için mevlit okutuldu

Derinöz faciası kurbanları için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde 5 gün önce boğulan aynı aileden 5 kişi için mevlit okutuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde 5 gün önce boğulan aynı aileden 5 kişi için mevlit okutuldu.

Levent (3), Havvanur (9), Sultan (50) Emrullah Cenik (19) ve Elif Semiz (28) için Saraydüzü Mahallesi Hicret Camii'nde düzenlenen mevlit programına katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenik ailesinin evlerine giden AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de vatandaşlarla birlikte vefat edenler için dua etti. - AMASYA

Derinöz faciası kurbanları için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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