Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 40'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 MAYIS CUMARTESİ

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık20.30 Hes Kablo Kayserispor  - Gaziantep FK: Ümit Öztürk20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
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