Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor, bugün Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. TFF Kanarya, Süper Lig'in 15. Lig'in haftasında Bursaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Denizlispor, Bursaspor'u ağırlayacak…Denizlispor, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

DENİZLİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Bursaspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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