TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Denizlispor, Bursaspor'u ağırlayacak…Denizlispor, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

DENİZLİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Bursaspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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