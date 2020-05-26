HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması taraftarıyız"

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp Başkanı Ali Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen maçların 12 Haziran'da devam etmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak, "Bunu bakanlık ve bilim kurulu onayladıktan sonra oynanması taraftarıyız" dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin:
26.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:43

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp Başkanı Ali Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen maçların 12 Haziran'da devam etmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak, "Bunu bakanlık ve bilim kurulu onayladıktan sonra oynanması taraftarıyız" dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig maçlarının 12 Haziran'dan itibaren oynatılması kararını ve yeşil-siyahlı takımın son durumunu değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu onay verdikten sonra kesinlikle oynatılması gerektiğini ifade eden Çetin, "Oynanmadığı zaman bir sürü dedikoduya sebep olunacak. Bu sebeple Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı onay verdiği sürece kesinlikle oynanmalı diye düşünüyorum. İlk başta hepimiz gibi, yabancı uyruklu oyuncularımız da tedirgin oldu, herkes tedirgin oldu. Çünkü o dönemde hep yükselerek gidiyordu ama ülkemiz, dünyada sağlık konusunda bence en başarılı ülkeler arasında. Bu sebeple şimdi de tam tersine döndü azalarak devam ediyor. Bitmeye de yakın. Tedbirlerimizi aldıktan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Tabii ki de tedbirleri elden bırakmayacağız" diye konuştu.

"Yolda adam satanlar da gitti"

Kaleci Adam Stachowiak ile yolların ayrılmasını değerlendiren Çetin, "Benim hiçbir tedirginliğim, kötü düşüncem yok. Bizim çocuklarımız, gidenlerin yerini aslanlar gibi dolduracaktır. Önümüzdeki maçta da eksikliklerini hissetmeden, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Biz ahlaklı, karakterli insanlarla yolumuza devam ediyoruz. Yolda adam satanlar da zaten gitti. Bizim ülkemizde, hele ki bu dönemde yapısı ve karakteri düzgün olan herkes takımında. Gidenin yolu açık olsun. Biz kalanlarla da en iyi şekilde en başarılı şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Spor
Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Spor
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Spor
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Spor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Spor
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'ya sosyal medyadan başarılar diledi
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'ya sosyal medyadan başarılar diledi
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu...
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Eren Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özkan Uğur Ersin Korkut Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Ersun Yanal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması taraftarıyız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 14:43:45. #1.15#
title