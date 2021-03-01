Denizli Kayak Merkezi 20 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

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Denizli'de farklı parkurlarıyla kış turizmine hizmet veren kayak merkezini bu yıl 20 günlük süreçte yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Denizli'de farklı parkurlarıyla kış turizmine hizmet veren kayak merkezini bu yıl 20 günlük süreçte yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan ve kesintisiz 12 kilometre kayak imkanı sunan merkezde hava koşulları nedeniyle sezon bu yıl 1 Şubat'ta açıldı.

Kristal kar kalitesiyle her seviyeden kayaksevere hitap eden bölgeye gelen misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda tesislerden yararlandı.

Acil durumlar için bölgede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri de görev yaptı.

Genellikle Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği merkezde, ziyaretçiler telesiyejle dağın zirvesine çıkarak eşsiz manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleme şansı buldu

Merkeze gelen misafirler, 1700 ve 1500 metrelik 2 kayak pisti ile çocukların yararlanabileceği 700 metre uzunluğundaki babylift pistinde kayak yaptı.

Aralık 2019-Mart 2020 sezonunda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlayan merkezde bu yıl salgın şartları nedeniyle sadece hafta içi 5 gün hizmet verildi. Kayak merkezinde karın erimeye başlaması ve salgın tehdidi nedeniyle sezon erken kapandı.

Kayak merkezi müdürü Ömer Teke AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa olmasına rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Gelen misafirlerin tüm kurallara uymaya çalıştığını anlatan Teke, "Tesislerimizde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle çok kısa bir sezon yaşadık. Buna rağmen İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'dan gelenler oldu. 20 günde yaklaşık 100 bin vatandaşımızı burada misafir etmiş olduk. Gelecek yıl çok daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyoruz." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen Almanya vatandaşı Suzi Adelheide, 3 yıldır her sezon kayak yapmak için bölgeye geldiğini belirterek, "Maalesef bu yıl çok fazla kar yoktu. Yine de keyif aldık." dedi.

Muğla'dan gelen Erman Keskin de sezonun geç başladığını, karın tadını doyasıya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek