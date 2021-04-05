Denizli'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi, binmeye çalıştığı traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi, binmeye çalıştığı traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesinde yaşayan Güngör Akgül (60) evinin bahçesinde çalışır halde bıraktığı traktörün pulluğunu çıkardı.

Freni boşalan ve hareket eden traktörün üzerine binmeye çalışan Akgül, dengesini kaybederek ön tekerleğin altında kaldı.

Tekerleğin üzerinden geçtiği Akgül, kendi imkanlarıyla kalkarak evine gitti ancak fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Akgül'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek