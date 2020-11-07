Denizli'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası devam ediyor
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Denizli'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası devam ediyor

07.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:09
Denizli'de

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası kapsamında bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, "Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır" hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası kapsamında bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, "Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır" hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesinde Hayırseverler Ortaokulu konferans salonunda 27 anne ve anne adayına 'Narko-Rehber' projesi gereği seminer verildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" kampanyası kapsamında, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla bilgilendirme yapıldı. "Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır" sloganı ile uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ile kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda "Narkorehber ve Narkonokta" bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edileceği belirtildi. - DENİZLİ

Denizli'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası devam ediyor
Denizli'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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