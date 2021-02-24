Denizli'de bedensel engelli küçük kız ilk kitabını tanıttı
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Denizli'de bedensel engelli küçük kız ilk kitabını tanıttı

24.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:56
Denizli'de bedensel engelli küçük kız ilk kitabını tanıttı

Denizli'de yaşayan doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Gülsüm Doruk, "Bir Yılbaşı Hikayesi" adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Denizli'de yaşayan doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Gülsüm Doruk, "Bir Yılbaşı Hikayesi" adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Sarayköy ilçesinde özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Doruk, ailesinin de desteğiyle bir kitap hazırlamaya karar verdi.

Kitabın editörlüğünü anne Meriç, kapak tasarımını ağabey Yiğit, sayfa düzenlemesini abla Şevval ve yayın hazırlığını baba İbrahim Doruk'un üstlendi.

Eğitim gördüğü kurumda imza töreni düzenleyen Doruk, gazetecilere, 47 sayfadan oluşan "Bir Yılbaşı Hikayesi" adlı kitabı herkesin beğenisine sunduğunu söyledi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Doruk, "Bugün benim en mutlu günüm. Yazar olma hayalini kuruyordum. Şimdi hayallerim gerçek oldu. Yazmayı çok seviyorum. İnşallah bu kitabın daha sonra filmini çekmek istiyorum." dedi.

Anne Meriç Doruk da kızının hayalindeki kurguları yazıya dökmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Kızının, hayal ettiği kitaplarının kapak tasarımlarını da çizdiğini anlatan Doruk, "O zamanlar, 'yaptığım kitap tasarımlarının her birinin öyküsü olacak' derdi. 10 yaşında sayısız öykü yazdı. Yazarlığa ilk kitabıyla başlangıç yaptık. Bugün onun en mutlu günü." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbaş ise minik yazarın azmine ve ışığına hayran kaldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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