Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Türkeş'e büyük vefa

15.10.2019 16:15

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Albayrak Meydanı'ndan Üçler Bulvarı'na bağlanan güzergaha, Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adını verdi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Başkan Zolan'ın önergesiyle gündemin 33. maddesinde yer alan Albayrak Meydanı'ndan başlayıp Üçler Bulvarı'na bağlanan yola Alparslan Türkeş Bulvarı isminin verilmesi önergesi görüşüldü. Önergenin okunmasının ardından Başkan Osman Zolan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı, Başbakan Yardımcısı merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileyerek, yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.



Merhum Türkeş'in ömrünü vatanına ve milletine adadığını anlatan Başkan Zolan, "1969 yılından vefatına kadar MHP'nin Genel Başkanlığını ve liderliğini yapan Türkeş büyüğümüzün ismini söz konusu bulvarımıza vermeyi önermiştik. Komisyonumuz kararını verdi, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Böylesine önemli hizmetleri gerçekleştiren bir devlet büyüğünün adını Denizli'de yaşatmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız bu bulvarda Alparslan Türkeş Beyefendinin ismini gördükçe davası ile hedeflerini hatırlayacak ve bunları yaşatmaya da devam edecektir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA