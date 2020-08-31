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Denizlerde av yasağı sona eriyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 4 buçuk ay aradan sonra 1 Eylül itibarıyla sona eriyor.

Denizlerde av yasağı sona eriyor
31.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:45

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 4 buçuk ay aradan sonra 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. 1 Eylül'ü iple çeken Samsunlu balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak büyük bir heyecanla "Vira Bismillah" demeyi bekliyor.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar, deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Öncelikle 2020-2021 av sezonu sektörünün bütün aşamalarında çalışan, emek harcayan üreten tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketi bol bir sezon olmasını Yüce Rabb'imizden temenni ediyorum. Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle denizlerimizden sofralarımıza getirilen, insanların sağlıklı beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları bulunan, başta balık olmak üzere tüm su ürünlerinin yeni av sezonunda halkımız tarafından bol bol tüketmesini tavsiye ediyorum. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle, koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız" dedi.

"Toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizde gerçekleşiyor"

Samsun'un coğrafi olarak deniz kıyısında bulunması, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden Müdür Sağlam, "Yine kıta sahanlığının uygunluğu nedeni ile orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz'deki tek ilimizdir. Baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsi balığının önemli bir kısmı ile Çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 300 ile 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da büyük bir kısmı da yalnızca İlimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen Su Ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin tonlar civarında seyretmekte ve bu miktarın önemli bir kısmı çaça avcılığından sağlanmaktadır. İlimizde bulunan balık unu ve yağı fabrikaları ile işleme tesislerinde işlenen su ürünlerinin tamamı Avrupa Birliği ülkelerinin yanında uzak doğu ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve Samsun ekonomisine yıllık 20 milyon doların üstünde önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Yeni sezonda ve ilerleyen dönemde, bakanlığımızın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını umduğumuz bu rakam ve bilgiler ışığında, yarın başlayacak av sezonunun gerek ülkemiz ve gerekse de Samsun balıkçılığı açısından hayırlara vesile olmasını, bolluğu ve bereketiyle gelmesini diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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