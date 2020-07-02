Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da su sporları eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
02.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:41

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da su sporları eşliğinde coşkuyla kutlandı. Kutlama kapsamında yüzücüler, kürekçiler kanocular ve yelkenciler denizde performanslarını sergilerken, sporcuları izleyen sporsever Kartallılar da bayram coşkusuna ortak oldu.

Kartal Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak için Dragos Su Sporları Merkezinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliğe yüzücü, kanocu, kürekçi ve yelkenci sporcular ile su sporlarına ilgi duyan vatandaşlar katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğe katılarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzücüler, Başkan Gökhan Yüksel'in denize çelenk bırakması ile yüzmeye başladı. Yüzücülerin denizdeki parkurlarını tamamlamalarının ardından kanocular, kürekçiler ve yelkenciler de denizde harekete başladı. Sporcular denizde renkli görüntüler oluştururken vatandaşlar da ilgiyle sporcuları seyretti.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümü. Lozan'la birlikte kapitülasyonların kaldırılmasıyla denizlerimizdeki özgürlüğümüzün kazanılmasının yıl dönümü. Kara sularımızda hem limanlarımızda deniz taşımacılığının ve deniz ticaretinin kontrolünün ülkemize geçmesi çok kıymetli bir durum. Bunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, ekip arkadaşları katkı sunan bütün büyüklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ne güzel ki kontrol yabancılardan ülkemizde geçiyor ve biz buna göre ekonomimizi ticaretimizi yönlendirmeye başlıyoruz. O yüzden bugün Kartallı gençlerimizle Kartallı sporcularla bir araya geldik. Kartal'ın Su Sporları Merkezindeyiz. Su sporları iskelemizi düzenledik şu an yarışlar devam ediyor. Pandemi süreci olduğu için tabii kısıtlı yarışmalar var ilk önce yüzücüler başladı, ardından kanocular başladı, şimdi de kürek çeken arkadaşlarımız devam ediyor, akabinde yelkenci arkadaşlar devam edecek. Denizlerde özgürlük güzel fakat denizlerin kontrolünün ülkemize geçmiş olmasının günü olduğu için bugün ayrı bir güzel. O yüzden bunun kıymetini bilmek gerekiyor nesillere aktarmak gerekiyor. Nasıl dönemlerden geçtiğimizi, denizlerimizde ulaşım araçlarının gemilerin vapurların, kısacası boğazların kontrolünün yabancılardan ülkemize geçmesi, millileşmesinin önemini hatırlatmak gerekiyor. ve bunun farkında olmak gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. O yüzden herkesin Denizcilik ve Kabotaj bayramını kutluyorum. Kartal coşkuyla bayramı kutluyor. Unutturmayacak, unutturmamak için genç sporcuları da yetiştirmeye devam edecek. Burası bir spor merkezi olarak görev almaya da devam edecek. Genç minik yetenekli Kartallı çocuklarımızı burada deniz sporlarıyla buluşturacağız" dedi.

Etkinlikte yer alan bir sporcu, "Başkanımızın sayesinde yapılan bir organizasyon. Triatlon sporcuları olarak aşağı yukarı 650 700 metre yüzdük. 2012 doğumludan 1960 doğumluya kadar sporcularımız var. 3 de mili sporcumuz vardı. Böyle bir organizasyonda yer aldık, çok mutluyuz" dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Gökhan Yüksel, her gruptaki sporcuların temsilcilerine madalya takdiminde bulundu.

(Cem Güney Kılıç - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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