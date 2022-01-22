Deniz Feneri'nden Afganistan'a gidecek trene 80 tonluk yardım malzemesi desteği

Deniz Feneri Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afganistan'a gönderilecek yardım trenine 80 tonluk insani yardım malzemesiyle destekte bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, onlarca yıldır işgal ve savaş altında olan Afganistan'da çatışma ve saldırılar yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan göç etti.

Ülkede bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle insanlar gıda ve temiz su bulmakta zorlanırken, Türkiye, Afganların yardımına koşmak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treninin gönderileceğini açıklayarak, STK'ler ve vatandaşlarca temin edilecek ihtiyaç malzemelerinin bu ülkeye ulaştırılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın çağrısına karşılık veren Deniz Feneri Derneği de ilk etapta 80 tonluk insani yardım malzemesi hazırladı. 53 ton un, 10 ton pirinç, 10 ton salça, 3 ton çay, 1000 battaniye, atkı, bere ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan ürünler trene yüklendi.