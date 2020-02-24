Demirci Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, hastanede sergi açtı
Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin ebru, resim ve naht sanatı eserlerinden oluşan sergi, Demirci Devlet Hastanesinde açıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin ebru, resim ve naht sanatı eserlerinden oluşan sergi, Demirci Devlet Hastanesinde açıldı.
"Hastanede sanat var" başlığıyla düzenlenen serginin açılışı, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Başhekim Uz. Dr. Hayrettin Karakuş, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş tarafından yapıldı.
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, açılışa katılanlara teşekkür ederken, sergide eseri bulunan kursiyerleri tebrik etti.