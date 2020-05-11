Demirci'de berber ve kuaförlere belediyeden hijyen seti

, Demirci Belediyesi, faaliyetlere başlayan berber ve kuaförlere, hijyen seti armağan etti.

, Demirci Belediyesi, faaliyetlere başlayan berber ve kuaförlere, hijyen seti armağan etti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ilçede 21 Mart'tan bu yana kapalı olan kuaförler ve berberler, verilen iznin ardından faaliyete başladı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, 51 günlük aranın ardından ilçede iş yerlerini açan berberleri ziyaret ederek, maske, eldiven, yüz koruyucu siper ve Borel dezenfektan hediye etti.

Belediye Başkanı Selçuk, tedbirin elden bırakılmamasını isteyerek, "Yaşadığımız süreç, hassas ve önlemlerin titizlikle uygulanacağı bir dönem. Hükümetimiz bu anlamda tüm tedbirleri en iyi şekilde alıyor. Bizlere düşende hijyen kuralları başta olmak üzere sosyal mesafe kurallarını da uygulamak." dedi.

Kaynak: AA