Defne Samyeli, Evinde Sabahladığı Cem Yılmaz'la Yakalandı
Aşklarına dolu dizgin devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Sarıyer'de eğlenmek için gittikleri mekanın çıkışında görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Sarıyer'de bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.
EĞLENCE ÇIKIŞI YAKALANDILAR
Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna almıştı. Yeni aşık çiftler önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
KAMERALARI FARK ETMEDİLER
Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, yeni aşkı Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.
YORUMLAR (86)
-
Batuhan norveçe git..onların ataları kendileri bizim gibi kadın erkek peşinde gezmemiş kafayı çalıştırmışlar..boş şeylere yorum vakit harcamamışlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
özel dosya üzerinde sabaha kadar çalışmışlar cem özel dosyanın en ince ayrıntısına kadar bakmış dosyayı fena halde kurcalamış defnenin dosyası sağlam o kadar kurcalamaya hiç dağılmamış maşallah:))Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Defne Samyeli sakın Tv programlarına çıkıp namustan bahsetme..Cevap Yaz 7 1 Yayından KaldırDEFNE SAMYELİ: T A M A M5 1 Yayından Kaldır
-
Bizlere örnek olacak sanatçıların haline bak rezillikten başka bişi değil. Cem yılmaz milleti güldürüp para kazanacam diye ahiret hayatı ile dalga geçme bu iş şakaya gelmez.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır