Defne Samyeli, Evinde Sabahladığı Cem Yılmaz'la Yakalandı

Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Sarıyer'de bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.

EĞLENCE ÇIKIŞI YAKALANDILAR

Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna almıştı. Yeni aşık çiftler önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

KAMERALARI FARK ETMEDİLER

Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, yeni aşkı Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.