DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı, 12 rejim unsuru öldü
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DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı, 12 rejim unsuru öldü

03.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:01
DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı, 12 rejim unsuru öldü

Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus'un doğusundaki El Sakne bölgesinde rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarının mevzilerine sızması sonucu 12 rejim askeri öldürüldü.

DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran milislerini hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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