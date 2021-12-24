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Datça'daki tatbikat gerçeği aratmadı

Datça'daki tatbikat gerçeği aratmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Datça ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Datça İlçe Devlet Hastanesi'nde yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastanenin kazan dairesinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yangın nedeniyle yaralanan ve hastanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikata hastane personelleri de eşlik etti.

Gerçekleştirilen tatbikat ile açıklamalarda bulunan MAG-AME sorumlusu Barış Muştu, "Gerçeği aratmayan tatbikat yaptık. Buna her zaman hazır olmalıyız. Bugün de bunun gerçek senaryosunu uyguladık. Tatbikata katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

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