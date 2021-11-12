Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı - Haberler
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Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında uygulama yaparak emniyet kemeri takmanın önemi sürücülere hatırlatıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında uygulama yaparak emniyet kemeri takmanın önemi sürücülere hatırlatıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Datça'da da "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması gerçekleştirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Necmettin Erdoğan ile ilçede görevli emniyet mensuplarının katıldığı uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtılarak, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verildi. Sürücüler verilen bilgilerden memnun olduklarını belirterek, emniyet mensuplarının çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. - MUĞLA

Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı

Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı

Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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