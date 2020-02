: Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi

17.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:11

Çektiği makyaj videolarıyla adından söz ettiren fenomen Danla Bilic'in birlikte ülkeleri gezerek videolar çektiği arkadaşı Cemal Can Canseven, Survivor'a katıldı. Yakın arkadaşına her türlü desteği veren Bilic, Canseven'e sesini yükselten Yasin Obuz'a sert çıktı.

"BAĞIRMAYA DEVAM EDERSEN SENİ HAVALİMANINDA KARŞILARIM"

Yarışmayı yakından takip eden Danla Bilic, dün akşam yayınlanan ilk bölümü soluksuz izledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda arkadaşına verdiği desteği sık sık gösteren Danla, oyun esnasında MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yasin Obuz'un arkadaşına bağırdığını görünce sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bilic, "İnşallah Can'a bu şekilde bağırmaya devam edersin de elendiğin gün havalimanında seni ben karşılarım" dedi.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

24 yaşındaki Cemal Can Canseven, İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük 'küçük annem' dediği bir ablası var. Canseven liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı. Canseven, YouTuber Danla Bilic ile çektiği videolarla adını kısa sürede duyurduktan sonra Survivor'a katıldı.

Haber Videosu