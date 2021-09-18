Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal

DANIŞTAY 6'ncı Ceza Dairesi, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki zeytinlik alana jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açılmasına yönelik proje için verdiği iptal kararını oy birliğiyle onadı.

DANIŞTAY 6'ncı Ceza Dairesi, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki zeytinlik alana jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açılmasına yönelik proje için verdiği iptal kararını oy birliğiyle onadı.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'ne yapılmak istenilen jeotermal santralin projesine karşı çıkan 270 mahalleli, zeytinlik alanlarda yapılacak olmasından dolayı projenin iptali için suç duyurusunda bulundu. İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde açılan davada, 3 kilometrelik bölgede zeytinliklerin bulunması ve sondaj çalışmalarının çevreye zarar vereceği gerekçesiyle planın iptaline karar verildi. Firma avukatlarının karara itirazları sonucu dosya, Danıştay'a gitti. Eksik inceleme nedeniyle yerel mahkemenin kararı bozulurken, bilirkişi raporu istendi. Yeniden İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dosyaya atanan bilirkişinin, raporda planın çevreye zarar vereceği yönünde rapor sunması üzerine mahkeme de JES için bir kez daha iptal kararı verdi. Firma yetkililerinin itirazı üzerine dosya, bu kez de Danıştay 6'ncı Dairesi'nde görüşüldü. Üyeler, projenin bölgedeki zeytinlik alanlara olumsuz etkisi olduğu sonucuna vardı. Bunun üzerine İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı gerekçesiyle kararın oy birliğiyle onanmasına karar verildi. Danıştay 6'ncı Ceza Dairesi'nin kararının ardından Uzundere'ye yapılması planlanan JES projesi iptal oldu.


Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal

Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu

Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Ali Koç Cristiano Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Danıştay onadı; Uzundere'ye JES projesi iptal - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:58:02. #1.17#