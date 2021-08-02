Dananın darbesi ile hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan şahıs, dananın tepmesi sonucu ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan şahıs, dananın tepmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 50 yaşındaki Kudret K., ahırda dananın darbesi ile yere düştü. Yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen şahıs, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaburgalarında kırık ve kafa travması şüphesi olan şahsın hayati tehlikesi sürerken, olay bölgesine giden jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı