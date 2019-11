Damein Comolli: Biz halen yarışın içindeyiz

28.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:48

"Max Kruse için zor oldu bu süreç çünkü kendisi çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil"

"Vedat umarım cumartesi günü takımla birlikte olur"

"Mevlüt Erdinç'in durumu çok kötü değil""Okan Turp ilk sakatlığı yaşadığı andaki korktuğumuz gibi değil""Adil Rami gerçekten çok fazla çalışıyor, tıpkı Sadık gibi"

İSTANBUL, -

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Biz halen yarışın içindeyiz. İnanıyorum ki biz hedefimizi gerçekleştirmek için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl bu takımı daha iyiye getirebiliriz, nasıl daha iyiye getirebiliriz, nasıl daha iyi oluruz diye kendimize soruyoruz" dedi. Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Comolli, takımdaki sakatlıkları değerlendirirken, sağlık ekibinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Adil Rami'yle ilgili çıkan haberlere ilişkin de açıklamalar yapan Fransız futbol adamı, takımdaki genel atmosfer ve ligin son durumuyla ilgili de konuştu."MAX KRUSE İÇİN ZOR OLDU BU SÜREÇ ÇÜNKÜ KENDİSİ ÇOK FAZLA SAKATLANAN BİR OYUNCU DEĞİL"Max Kruse'nin durumuyla ilgili konuşan Comolli, "Aslında iyi haberlerimiz var. Öncelikle Max Kruse takımla idmanlara geri döndü. Onun için zor oldu bu süreç çünkü kendisi çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil. Bu süreçte kendisini biraz sorguladı, sahalara nasıl daha çabuk dönebileceğini düşündü. Onun sakatlığı biraz zorlayıcı bir sakatlıktı. Kasık bölgesinde gerçekleşen bir sakatlıktı. Dolayısıyla onun idmanlara dönmesi biraz zaman aldı ama şu anda döndü. Durum pozitif. Samandıra'da sakatlandı. Üs üste oynadığı maçlardan sonra burada, Samandıra'da bir sakatlık yaşadı. Onunla yakından ilgilendik, sahalara en kısa sürede dönebilmesi için gerçekten çok uğraştık. Bizim için en önemlisi tekrar sakatlanmaması ve gerçekten bu sakatlığı atlattıktan sonra dönmesiydi" dedi."VEDAT UMARIM CUMARTESİ GÜNÜ TAKIMLA BİRLİKTE OLUR"Vedat Muriç'in Kasımpaşa maçında sakatlandığını hatırlatan Comolli, "Milli arada da çok yakından takip ettik. Kosova Milli Takımıyla ilk maçı oynayabileceğini düşünüyordu. Hocamız, ben, kulüp doktorumuz sürekli kendisiyle iletişim halindeydik. Aynı zamanda milli takım doktoru ve hocasıyla da diyalog halindeydik. Ama oynayamayacağı kesinleştikten sonra aynı gün buraya döndü ve tedavisine başladık. 2 gündür takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Umarım cumartesi günü takımla birlikte olur. Eğer Vedat için önümüzdeki 48 saatte her şey iyi giderse sakatlığını beklenenden çok daha hızlı bir şekilde atlatmış olacak. Burada sağlık ekibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor çünkü çoğu insanın düşündüğünden daha hızlı dönmüş olacak" şeklinde konuştu."MEVLÜT ERDİNÇ'İN DURUMU ÇOK KÖTÜ DEĞİL"Mevlüt Erdinç'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Damien Comolli, "Sıradaki diğer bir isim de Mevlüt. Kendisi geçen hafta Malatya ile oynayacağımız maçtan bir gün önce antrenmanda sakatlandı. Onun durumu çok kötü değil. Kupa maçına, eğer kupa maçı olmazsa Gençlerbirliği ile oynayacağımız lig maçına yetişeceğini düşünüyoruz. Bu sakatlığı yaşadığında büyük hayal kırıklığına uğradı. Hayal kırıklığından ziyade büyük bir üzüntü, yıkım hissetti. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Onun da en kısa sürede dönmesi için uğraşıyoruz" diye konuştu."OKAN TURP İLK SAKATLIĞI YAŞADIĞI ANDAKİ KORKTUĞUMUZ GİBİ DEĞİL"Okan Turp'un antrenman sırasında aldığı bir darbe nedeniyle sakatlandığını dile getiren Comolli, "Aslında kendi takım arkadaşınızın sebep olduğu sakatlıklar en garip sakatlıklardır. Kendisi şu anda tedavi sürecinde. Durumu, ilk sakatlığı yaşadığı andaki korktuğumuz gibi değil. Korktuğumuz kadar kötü değil. Tahminlerimize göre aralık ayının sonunda oynayacak duruma gelecektir. Aralık ayının sonunda birkaç maçta oynamak için hazır duruma gelebilir. Onun yaşadığı bu sakatlık çok üzücü. Çok iyi gidiyordu. Eminim çok güçlü bir şekilde dönecek."Son olarak Berke Özer'in durumunu aktaran Damien Comolli, "Berke de KVC Westerlo da çok etkileyici bir performans gösteriyordu. Takımının da lig tablosunda ikinci sıraya kadar taşınmasında yardımcı olmuştu. Oradaki herkes performansından dolayı çok mutluydu. Biz de Futbol Operasyonları ekibi olarak bir ziyarete gitmiştik. Volkan Demirel hocamız da kendisini çok yakından takip ediyordu. Yanılmıyorsam 17 Kasım'da bir sakatlık geçirdi. Şanslıyız ki o sırada doktorumuz da bir konferans için orada bulunuyordu. Kendisini görme imkanı buldu. Berke'yle birlikte buraya geldiler. Liv Hospital'da çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Berke de bizim sağlık ekibimize çok güveniyor ve inanıyor. Bu yüzden KVC Westerlo takımından tedavi sürecinde burada olmak için izin istedi. Kendileri de bunu çok olumlu karşıladılar. Burada rehabilitasyon süreci gerçekten iyi geçiyor. 2 hafta içinde Belçika'da çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Sağlık ekibinin çalışmalarıyla ilgili ise Damien Comolli, şunları söyledi;"Konu buraya gelmişken doktorumuzun ve sağlık ekibimizin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçek anlamda burada çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Ben sağlık ekibinin iyi olup olmadığını değerlendirirken sakatlıktan dönen oyuncunun nasıl döndüğüne bakarım. Vedat için de 5 hafta olarak konuşurken 2-3 hafta içinde dönmüş olması çok iyiye işaret ve iyi çalışıldığını gösteriyor. Ben, Avrupa'da da pek çok üst seviyede kulüpte çalıştım. Gerçekten bu kalitede doktora ve sağlık ekibine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Gerek bu sene gerekse de geçen sene oynayan oyuncular, hepsi üst seviyelerde takımlarda oynadılar. Herkes de buradaki sağlık ekibinin ne kadar iyi olduğundan bahsediyor. Diyetisyenimizin, fizyoterapistlerimizin, masörlerimizin ne kadar iyi olduğunu doktorumuza söylüyorlar. Geçen hafta da erkek basketbol takımımız çok önemli bir THY EuroLeague maçı için seyahat ediyordu, iki basketbolcumuz buraya tedavi için geldi: Léo Westermann ve Nando de Colo. Burada tedavi olduktan sonra bana fizyoterapistlerimizin, masörlerimizin çok iyi olduğunu ve çok iyi tedavi gördüğünü ilettiler. Bir diğer ilginç konu ise Hasan Ali'nin yaz döneminde yaşadığı sakatlıktı. Çünkü o dönem yaşadığı sakatlığı çok üst seviyelerdeki doktorlarla konuştuğumda 3 aydan daha uzun sürmesi gereken sakatlığı nasıl olur da 2,5 ayda iyileştirdiğimizi soruyorlardı. Onun sakatlık sürecinde de çok iyi bir iş çıkarttık.""ADİL RAMİ GERÇEKTEN ÇOK FAZLA ÇALIŞIYOR, TIPKI SADIK GİBİ"Son dönemde Adil Rami ile ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Sportif Direktör Damien Comolli, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını fes edip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum. Bu haberlere dair çok fazla detay almadık. Tek duyduğum kısmı buydu ama tamamen dedikodu ve tamamen yanlış bilgi. Herhangi bir gerçeklik payı yok. Kendisi gerçekten çok fazla çalışıyor, tıpkı Sadık gibi. İkisi de Zanka ve Serdar'dan daha az süre alsalar da her zaman çalışmalarını en iyi şekilde yürütüyorlar. İkisi de çok pozitif ve örnek davranışlar sergileyen sporcular. Her ikisi de çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor, bu da onları tebrik etmemiz gereken bir durum." ifadelerini kullandı."BİZ HALEN YARIŞIN İÇİNDEYİZ. İNANIYORUM Kİ BİZ HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HER GÜN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Takım içerisindeki atmosfere ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Comolli, "En tepeden başlayarak söyleyebilirim ki gerek Başkanımız, gerek ikinci başkanımız, hocamız ve ben, sürekli diyalog halindeyiz. Sürekli olarak takımı nasıl daha iyi bir seviyeye getirebiliriz, takımın geleceğini nasıl daha iyi bir seviyeye getirebilir, sürekli bunu tartışıyoruz. Tepeden başlayarak aşağıya doğru indiğinizde kesinlikle hepimizin ortak paydası bu. Biz ligde en iyi takımız, en iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, istediğimiz sonuçları alamadığımız zamanlar oldu, bundan dolayı üzüldüğümüz zamanlar da oldu fakat biz her zaman kendimize şunu sorduk: 'Biz, bazen neden istediğimiz sonuçları alamıyoruz?' Ama kesinlikle panik içerisinde değiliz. Ne Başkanımız, ikinci başkanımız, ben ve hocamız ne de futbolcularımız kesinlikle panik içerisinde değiliz. Biz halen yarışın içindeyiz. İnanıyorum ki biz hedefimizi gerçekleştirmek için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl bu takımı daha iyiye getirebiliriz, nasıl daha iyiye getirebiliriz, nasıl daha iyi oluruz diye kendimize soruyoruz. Çünkü hem bu sene gelenler hem de geçen sene gelenler gerçekten herkes aynı düşünceyi paylaşıyor diyebilirim. Buradaki atmosferi özetlemem gerekirse, biz kazanmak istiyoruz ve bunun için de gerçekten her şeyi yapacağız. Dediğim gibi sürekli diyalog halindeyiz. Hocamız da futbolcularımızla sürekli diyalog halinde ve çok iyi bir diyalogu var. Bizim tek odaklanmamız gereken şey kazanmak istediğimiz lig. Bizim hedefimiz bu, kesinlikle dışarıdan gelen şeylerin bizim etkilemesine izin vermememiz gerekiyor. Biz kesinlikle panik durumda değiliz." şeklinde konuştu."TRANSFER SÜRECİ İÇİN AÇIKÇASI ÇALIŞMALARIMIZI EYLÜL AYINDAN BERİ YÜRÜTÜYORUZ"Damien Comolli, sözlerini yaklaşan transfer dönemiyle ilgili şu açıklamayı yaparak tamamladı:

"Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA