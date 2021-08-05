Daire Başkanı Yıldız, Afrin'de öğretmen eğitimi programına katıldı
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Daire Başkanı Yıldız, Afrin'de öğretmen eğitimi programına katıldı

Daire Başkanı Yıldız, Afrin'de öğretmen eğitimi programına katıldı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Bölgesi'ndeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri için düzenlenen "Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Öğretmenlerin Eğitimi"...

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Bölgesi'ndeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri için düzenlenen "Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Öğretmenlerin Eğitimi" konulu programa katıldı. Seminere katılan öğretmenlerle istişarelerde bulunan Daire Başkanı Yıldız, Türkiye'deki eğitim sistemi ve imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra seminere katılan öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Yıldız, ayrıca Afrin ve Cinderes bölgelerinde yeni yapılan imam hatip okullarında yerinde incelemelerde bulundu.

Programa Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsilcisi Çağatay Tiryaki, Türkiye Maarif Vakfı Bölge Temsilcisi Kasım Tahiroğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Tecimen ve Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Habermetre

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