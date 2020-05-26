Daha yeşil bir İzmit için süs bitkisi seraları kuruluyor
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Daha yeşil bir İzmit için süs bitkisi seraları kuruluyor

İzmit Belediyesi, kentin dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek üzere sera kuruyor.

Daha yeşil bir İzmit için süs bitkisi seraları kuruluyor
26.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:59

İzmit Belediyesi, kentin dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek üzere sera kuruyor.

İzmit Belediyesi, her alanda yaptığı tasarruf uygulamalarını bu kez peyzaj çalışmaları için gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları ile İzmit'in dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçek ve süs bitkileri, artık İzmit Belediyesine ait seralarda yetiştirilecek. Kurulacak olan seralar ile mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini en az maliyetle kendisi üretecek olan İzmit Belediyesi, üretilen çiçek ve bitkilerle İzmit'in güzelliğine güzellik katacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatça nefes alabilecekleri yeşil alanlar oluşturarak, park, yeşil alan ve refüjlerin yaz kış estetik görünüme sahip olmaları için kendi serasında üretilen bitkileri kullanacak.

İzmit'i daha yeşil bir hale getirmek ve bunu en az maliyetle yapmak için çalışan İzmit Belediyesi, seraların proje aşamalarının tamamladığını ve Haziran ayı içerisinde kurulumlarının gerçekleştirileceğini açıkladı. Haziran ayı itibariyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman teknik personel tarafından yetiştirilecek olan bitkiler, mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale getirilerek, park ve yeşil alanlardaki yerlerini alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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