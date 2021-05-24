D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
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D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | 3. Sayfa

D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar Sakarya'nın Akyazı ilçesi D100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde araçta sıkışan yaralı itfaiye erlerince kurtarıldı.

D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde araçta sıkışan yaralı itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, D100 karayolu Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek istikametine doğru seyir halinde olan B.H. idaresindeki 54 S 1970 plakalı servis minibüsü ile Y.Ç. kontrolündeki 41 PS 632 plakalı Fiat otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan kadın araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan kadın, bölgeye ulaşan ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar
D100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan kadını böyle kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım

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