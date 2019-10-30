30.10.2019 21:58

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "cumhuriyet" konseri verildi.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, müzisyenlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA