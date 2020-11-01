Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı

01.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması

Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katılmak için Sığacık'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

İlgili Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oldu
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın saldırdığı Berde'de- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: - 'Ermeniler,...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın saldırdığı Berde'de- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: - "Ermeniler,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Donald Trump Mesut Yılmaz Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Şevket Çoruh Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 14:14:45. #1.15#
title