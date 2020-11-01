Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma...