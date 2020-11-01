Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı
01.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması
Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katılmak için Sığacık'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar