Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü

20.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Şemi Duatepe'ye rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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