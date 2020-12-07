Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivil Havacılık Günü" mesajı Açıklaması
07.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler