Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması
06.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib'de şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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